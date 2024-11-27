ВСУ за сутки совершили шесть атак БПЛА по Запорожской АЭС и Энергодару

Tекст: Мария Иванова

ВСУ провели шесть атак с коптерными БПЛА по Запорожской АЭС и Энергодару, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все дроны были сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. На территории станции и Энергодара пострадавших и разрушений нет.

Персонал станции продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка остается нормальной.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средствами ПВО были сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. С начала проведения специальной операции уничтожены сотни единиц техники и вооружений, включая 649 самолетов, 283 вертолета и 36 773 дрона, отчитались в Минобороны.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что украинские вооруженные силы совершили пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

Вечером глава комиссии по суверенитету ОП РФ Владимир Рогов уточнил, что украинские боевики за день пять раз обстреливали из артиллерии Энергодар и Запорожскую АЭС и запустили три дрона.