Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.
Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал свежие демографические данные о Брюсселе, отметив, что столица Бельгии уже не бельгийская.
Маск заявил: «Столица Бельгии больше не бельгийская», отреагировав на публикацию в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) блогера Марио Науфала, передает РИА «Новости».
В сообщении Науфала отмечалось, что около 75% детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.
Ранее Евростат сообщал, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимальных показателей с начала года после изменения правил выезда для мужчин, за два месяца в Европу прибыли 153 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, только в Швеции с начала 2024 года число молодых мигрантов с Украины увеличилось более чем на 76%.
Между тем Нидерланды рассматривают вопрос о закрытии муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.