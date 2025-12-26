  • Новость часаПогибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Китай построил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 11:38 • Экономика

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Экономисты рассказали, что будет с ценами в 2026 году

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

    Инфляция по итогам года ожидается даже ниже 6%, а именно 5,7–5,8%. Такое заявление ранее сделал президент Владимир Путин.

    Тогда как путь начинали с инфляции в 9,5% по итогам 2024 года и в 10,3% в марте 2025 года. Это был пиковый месячный уровень в этом году. По мере роста ключевой ставки Центробанком замедлялась и инфляция. Более того, доведя ставку до пика в 21%, регулятор во второй половине года начал ее снижать. И в новый год мы входим с ключевой ставкой уже 16%.

    «Меры ЦБ, изначально казавшиеся избыточно жесткими, сейчас выглядят адекватно той сложившейся ситуации. При снижении инфляции ниже 6% ЦБ избежал жесткой посадки экономики, при этом уровень процентных ставок остается довольно высоким», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Однако некоторые видят ошибки в действиях ЦБ РФ. Если бы Банк России более активно вмешивался в динамику курса и ограничивал его избыточную волатильность, вероятно, ставку не пришлось бы поднимать так высоко, не исключает Григорий Жирнов, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Так, с августа по декабрь 2024 года курс рубля ослаб с 85 до 105 рублей за доллар, что привело к локальному всплеску инфляции, росту инфляционных ожиданий и вынудило ЦБ сильнее ужесточать ДКП – ставка была повышена с 16% до 21%.

    «В российской экономике динамика валютного курса влияет на ожидания экономических агентов и на большинство макроэкономических параметров, поэтому ЦБ мог бы уделять больше внимания курсу рубля, публично объявляя ограничение его волатильности при шоках. Такая практика не противоречит принципам таргетирования инфляции», – говорит Жирнов.

    Впрочем, в 2025 году рубль показал чудеса укрепления без оказания давления на него, и это тоже способствовало затуханию инфляции.

    Что же ждет Россию дальше? «Основные риски инфляции сейчас строятся вокруг возможного ослабления рубля в начале 2026 года, сохранения значительного бюджетного импульса, повышения цен в результате переноса более высокой ставки НДС на конечные цены. ЦБ традиционно сдержан в прогнозах по инфляции. Нельзя сказать, что регулятор излишне оптимистичен, иначе размер ключевой ставки он бы снижал сильнее и быстрее по времени. Но риторика ЦБ остается сдержанной и предполагает лишь умеренное и постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году», – говорит Евстифеев.

    Настораживает рост инфляционных ожиданий населения России в декабре до максимальных с февраля 13,7%. Наблюдаемая населением инфляция в декабре осталась на ноябрьском уровне 14,5%.

    «Россияне скептически отнеслись к официальной статистике, фиксирующей замедление роста потребительских цен в последнем осеннем и первом зимнем месяце. Мы объясняем усиление инфляционных ожиданий прежде всего предстоящим с 1 января повышением НДС, а также ростом тарифов ЖКХ и цен на проезд в общественном транспорте.

    На этом фоне в следующем месяце прогнозируем дополнительное ускорение инфляции как минимум на 1%. Такую динамику показатель демонстрировал в январе 2019-го после аналогичного пересмотра налога на добавленную стоимость», – говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

    Однако во второй половине года и цены пойдут вниз, и ключевая ставка, считают эксперты. ЦБ рассчитывает на достижение цели в 4% во втором полугодии, однако более вероятным сценарием является инфляция на уровне 5–5,5%, считает Евстифеев. Это вызвано сохранением высокой роли бюджетных расходов, а также уже традиционным расширением расходов бюджета во втором полугодии.

    Что касается ключевой ставки, то он ждет снижения ее в 2026 году до 13%. «Это значит, что как минимум на двух заседаниях из восьми будет взята пауза в снижении. Не исключаем, что эти паузы будут в первом полугодии на фоне эффектов от повышения ставки НДС и вероятного ослабления рубля», – говорит Естифеев.

    Жирнов из ВШЭ более оптимистичен. «Ожидаю, что после умеренно-повышенных темпов (6% SAAR) в первом квартале 2026 года темпы инфляции вернутся к таргету 4% SAAR в апреле следующего года.

    К концу 2026 года годовые темпы роста цен окажутся вблизи 4,5%. Основное снижение ключевой ставки в следующем году также начнется со второго квартала и к концу года Банк России снизит ее до 10-11%»,

    – говорит эксперт.

    Когда ставки кредитов и ипотеки станут приемлемыми и вернется спрос на заемные деньги? «Если население и бизнес увидят поступательное снижение ключевой ставки, спрос на заемные деньги начнет расти даже если ставки будут на повышенном уровне. Именно уверенность в том, что через один-два квартала можно рефинансироваться дешевле, будет стимулировать привлекательность кредитования, особенно средне- и долгосрочного. Пока же мы наблюдаем сокращение конечного спроса и замедление инвестиционной активности бизнеса, что полностью соответствует жесткой монетарной политике ЦБ РФ», – отмечает Евстифеев.

    Главное
    Стоимость золота достигла нового исторического максимума
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    КПРФ призвала обеспечить рабочих и крестьян бесплатным Wi-Fi
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации