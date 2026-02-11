Тренер Дайнеко: У Гуменника лопнул шнурок на короткой программе

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.
Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.
Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.
За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.
Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.
Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.
Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.
Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.
Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.
Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»
Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.
фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.
Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.
Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.
Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.
Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.
С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.
Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.
За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.
По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».
«Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.
Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.
В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.
В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.
Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.
Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.
Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.
Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.
Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».
Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.
Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.
Итальянский сноубордист Фишналлер вышел на старт ОИ с российским флагом на шлеме
Отмечается, что на экипировке спортсмена изображены флаги всех стран-хозяек Олимпиад, где он принимал участие, включая Игры-2014 в Сочи, передает РИА «Новости».
В воскресенье Фишналлер выступал в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе, однако выбыл в четвертьфинале.
Спортсмену 45 лет, и он участвует уже в седьмой Олимпиаде подряд. Итальянец – двукратный чемпион мира и пятикратный призер мировых первенств. До этого он выходил на старт зимних Олимпийских игр в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
Накануне итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.
Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот прокомментировал эпизод с французским лыжником Матисом Деложем, который срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх, передает РИА «Новости». По его словам, действия Деложа не сказались на итоговых результатах гонки.
«Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат», – заявил Ламплот в эфире TV2.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.
Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».
Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.
В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.
Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Они приехали на соревнования из Милана, куда перебрались после развала СССР в поисках работы. Глава семейства был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила головной убор флагами России и Италии, передает ТАСС.
Пара призналась, что не знала о запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако, по их словам, с этим у них не возникло никаких проблем. Кроме того, на балконе одного из шале рядом с трассой вывешен российский флаг, видимый спортсменам и зрителям.
Для 22-летнего Савелия Коростелева эта гонка стала дебютной на Олимпиаде, которая продлится до 22 февраля.
Официальный автобус организаторов сломался, из-за чего атлет не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню, пояснил атлет, передает Ura.ru.
«Автобус застрял. До отеля не доехали... Немного нервничаю, но все под контролем, к старту буду готов», – рассказал он.
Неприятная ситуация произошла накануне короткой программы, которую одиночники представят 10 февраля. Гуменник открывает соревнования, он заявлен в стартовом листе под первым номером. Позднее фигурист уточнил, что смог благополучно вернуться в Деревню.
Ранее источник сообщал, что Гуменника вызывали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.
Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.
Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.
Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».
Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.
По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».
Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
«Коростелев – молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум», – сказал Губерниев РИА «Новости».
Он добавил, что взятое атлетом четвертое место – это очень достойный результат.
Журналист добавил, что объективных шансов на медаль было немного, но лыжник сделал все возможное. Сейчас Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.
