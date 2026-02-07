  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских дронов над двумя областями России
    Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 21:36

    Лоллобриджида принесла Италии первое золото Олимпиады-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.

    Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в конькобежном спорте на дистанции 3 тыс. м метров на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщает Sport-Express.

    В день своего 35-летия, 7 февраля, спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 54,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

    Предыдущее достижение принадлежало нидерландке Ирен Схаутен, которая на Олимпиаде-2022 в Пекине показала результат 3 минуты и 56,93 секунды.

    На этот раз серебряная медаль досталась норвежке Рагне Виклунд, уступившей Лоллобриджиде 2,26 секунды. Бронзу завоевала Валери Мальте из Канады с отставанием 2,65 секунды.

    Россиянка Ксения Коржова, выступающая на Играх в нейтральном статусе, заняла 12-е место, проиграв победительнице 11,55 секунды.

    Эта победа стала для Италии первой золотой медалью на домашних Олимпийских играх 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026.

    Российская лыжница Дарья Непряева в субботу финишировала 17-й в скиатлоне после падения на классической части трассы.

    7 февраля 2026, 15:06
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 14:56
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 17:49
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 16:00
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 06:43
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр, сообщает Adnkronos.

    При выходе американской команды свист и крики «буу» раздались, когда на экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Adnkronos отмечает, что самих спортсменов США публика встретила аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части зрителей, которые выразили свое недовольство свистом. Отмечается, что израильская делегация была представлена небольшим числом участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 17:31
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Команда фигуриста столкнулась с неожиданными трудностями из-за авторских прав на композицию, что может изменить его выступление на соревнованиях.

    Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Телеграм-канале эмоционально прокомментировал ситуацию с музыкой у фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что подобные проблемы возникают не впервые и выразил недоумение, почему вопрос авторских прав не был решен заранее.

    «Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???», – написал комментатор.

    Команде фигуриста сообщили о проблемах с композицией «Парфюмер» всего за день до вылета на соревнования. Вылет Петра назначен на завтра, а выступление в короткой программе состоится через три дня.

    Если вопрос с авторскими правами не будет улажен в течение ближайших 10-15 часов, спортсмену придется использовать прошлогоднюю программу под музыку из «Дюны». Комментатор назвал подобные правила по авторскому праву на Олимпиаде «самой глупой практикой», подчеркнув, что это касается не только Гуменника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Также стало известно, что чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым, а не со своей привычной тренерской группой.

    А позже российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх на 17-м месте после падения на классической части трассы.


    7 февраля 2026, 02:12
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась

    Маттарелла объявил Олимпийские игры в Италии открытыми

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония прошла сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые парад спортсменов и церемония открытия были организованы одновременно на нескольких площадках, передает ТАСС.

    Огонь зимних Олимпийских игр был зажжен в двух городах – Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это произошло впервые за всю историю проведения Игр. В Милане эту задачу выполнил Альберто Томба, а в Кортина-д'Ампеццо – Дебора Компаньони. Оба спортсмена являются трехкратными олимпийскими чемпионами и выступали за сборную Италии.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо подошла к концу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в основной программе Олимпиады выступят тринадцать российских атлетов. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    6 февраля 2026, 23:01
    Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на период зимних Олимпийских игр в Италии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

    Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

    Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

    Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.

    6 февраля 2026, 22:16
    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    В Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Основная часть церемонии проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, параллельно мероприятия организованы в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо из-за удаленности кластеров соревнований, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии запланирован традиционный парад спортсменов, однако представители России не принимают в нем участия по решению Международного олимпийского комитета.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, передает ТАСС.

    Завершение Олимпийских игр в Италии запланировано на 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, по данным Il Messaggero, включит чествование известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 15:54
    МОК сообщил о запуске гендерной реформы в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) в течение 2026 года намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом. Об этом журналистам заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

    По его словам, в течение 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, передает ТАСС.

    Адамс заявил, что глава организации Кирсти Ковентри работает над одной из ключевых реформ, направленных на защиту спортсменок. По его словам, консенсус в спортивном сообществе по этому вопросу уже формируется и в первой половине года ожидается принятие новой политики.

    Адамс уточнил, что пока не знаком с недавним интервью алжирской спортсменки Иман Хелиф, однако отметил, что обсуждение гендерных вопросов и возможного тестирования активно ведется. Ранее Иман Хелиф рассказала, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед Олимпийскими играми 2024 года и выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в Олимпиаде 2028 года.

    Директор МОК добавил: «Кирсти Ковентри старается защищать спортсменок, на это направлена одна из ключевых реформ, которые она планирует провести в течение нескольких месяцев. У нас было время это обдумать, в спортивном движении складывается консенсус. В первой половине года будет принята новая политика. Не хватайте меня за язык, но надеюсь, что так и будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной.

    Иман Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу.

    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

    7 февраля 2026, 14:37
    Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады–2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Легендарная фигуристка Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпийских игр–2026 в Италии.

    Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр–2026, сообщает «Чемпионат». По ее словам, она прошла с ощущением праздника спорта и отличалось оригинальностью – на этот раз были зажжены две чаши огня.

    Роднина подчеркнула, что парады спортсменов провели сразу в нескольких локациях, чтобы избавить участников от лишних перемещений. Она отметила доброжелательное отношение организаторов как к местам проведения соревнований, так и к самим спортсменам, что важно в преддверии стартов.

    «Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все – это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», – заявила Роднина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    При этом, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия.

    Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.


    7 февраля 2026, 14:20
    Британский фристайлист избежал наказания за послание уриной на снегу на ОИ

    Британский спортсмен Кенуорти избежал санкций за послание уриной на снегу на ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фристайлист Гас Кенуорти не получит дисциплинарных мер за провокационную политическую акцию против американских служб на Олимпиаде 2026 года, сообщили в МОК.

    Серебряный призер Олимпиады 2014 года в Сочи британский фристайлист Гас Кенуорти не понесет наказания за политический пост в соцсетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian. Поводом стала опубликованная им в Instagram фотография с надписью на снегу, выполненной уриной и содержащей нецензурное высказывание в адрес миграционной службы ICE США.

    В своем посте Кенуорти призвал подписчиков обратиться к сенаторам своих штатов с требованием ограничить влияние ICE и CBP, вывести их из американских сообществ, прекратить финансирование, а также установить рамки для арестов без ордера и прекратить рейды в школах и больницах.

    «Невинные люди были убиты, так что с нас хватит. Мы не можем ждать, пока ICE продолжает действовать в наших сообществах с неограниченной властью», – написал спортсмен.

    В Международном олимпийском комитете пояснили, что Кенуорти не нарушил правил игр. Представитель МОК отметил, что участникам разрешается выражать свои взгляды согласно установленным принципам, а личные публикации спортсменов в соцсетях не регулируются комитетом.

    Между тем МВД Италии ранее заявило, что американские спецслужбы, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне около двух тысяч человек собрались у Миланского технического университета, требуя выдворения агентов ICE из состава американской делегации на Олимпиаде.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    А финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.


    7 февраля 2026, 16:29
    Источник сообщил о выступлении Петросян на Олимпиаде без тренера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан в сопровождении Валерия Артюхова, а не своей привычной тренерской группы.

    Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане без поддержки своего постоянного тренерского штаба, передает РИА «Новости». Вместо привычных тренеров фигуристку будет сопровождать Валерий Артюхов, старший тренер по парному катанию Федерации фигурного катания на коньках России. Ему предстоит помогать спортсменке на соревнованиях в качестве официального представителя делегации.

    Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с агентством заявил: «Мою кандидатуру на роль сопровождающего для Аделии на олимпийском квалификационном турнире ISU не одобрил». На этом турнире Петросян также работала под руководством Артюхова.

    После завершения соревнований глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе отметил, что организация ведет переговоры с ISU по поводу допуска одного из постоянных тренеров Петросян на Олимпиаду для сопровождения спортсменки. Женский турнир по фигурному катанию на Олимпиаде пройдет с 17 по 19 февраля.

     Ранее стало известно, что другой фигурист из России Петр Гуменник рассматривает возможность выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпиаде в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян в декабре завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в третий раз подряд.

    До этого МОК подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпиаде, и они стали единственными представителями России в фигурном катании.

    7 февраля 2026, 14:50
    СМИ: Российский фигурист Гуменник может сменить короткую программу на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав, пишут информагентства.

    Российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпийских играх в Италии с прошлогодней короткой программой. Причина - в неурегулированных вопросах с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Международный олимпийский комитет пока не дал разрешения на использование этой композиции.

    В качестве запасного варианта рассматривается возвращение к прежней программе под музыку из фильма «Дюна». Проблемы с согласованием музыки уже затронули и других фигуристов: Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании долго не мог согласовать музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс была вынуждена заменить песню Селин Дион.

    Петру Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национальных первенств и дважды побеждал в финалах Гран-при России. Сейчас спортсмен уже находится в Милане вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

    Короткая программа у мужчин пройдёт 10 февраля, а произвольная – 13 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026. А BBC обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, в том числе Гуменник, поддерживали спецоперацию.


    7 февраля 2026, 16:46
    Непряева упала и заняла 17-е место в скиатлоне Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх семнадцатой после падения на классической части трассы.

    Российская спортсменка Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, упала на последнем круге классической части скиатлона на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС. После падения ей удалось продолжить борьбу, однако отставание от лидеров увеличилось – после классического этапа оно составило одну минуту 38,5 секунды.

    В итоге на финише 20-километровой дистанции Непряева заняла 17-е место, проиграв победительнице 3 минуты 56,1 секунды. Победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая результат 53 минуты 45,2 секунды. Серебряную медаль завоевала Эбба Андерссон из Швеции, отставшая на 51 секунду, бронзу получила норвежка Хейди Венг с отставанием в 1 минуту 26,7 секунды. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    BBC ранее обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, включая Непряеву, поддерживали спецоперацию.

    Напомним, что Непряева и Савелий Коростелев стали единственными лыжниками, представляющими Россию на Олимпиаде в Италии.


    7 февраля 2026, 15:02
    Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первым чемпионом Олимпиады-2026 в Италии стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, в скоростном спуске опередив двух итальянских спортсменов.

    Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026, завоевав золото в скоростном спуске, передает ТАСС. Соревнования прошли в Бормио, где спортсмен показал результат 1 минута 51,61 секунды. «Для меня большая честь стать первым победителем этих Игр», – заявил фон Алльмен после финиша.

    Серебро досталось итальянцу Джованни Францони, который уступил лидеру всего 0,2 секунды, а бронзу завоевал его соотечественник Доминик Парис с отставанием в 0,5 секунды. Фон Алльмену 24 года, и ранее он уже становился двукратным чемпионом мира 2025 года – в скоростном спуске и командной комбинации.

    Это была первая церемония награждения на Олимпийских играх в Италии. Игры завершатся 22 февраля, и за это время участники разыграют 116 комплектов медалей.

    Ранее норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску. А соревнования по керлингу на Олимпийских играх прервали из-за проблем с освещением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

