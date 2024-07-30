  • Новость часаЛукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немецкого террориста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем украинская разведка хвастается «битвой с Россией в Африке»
    Австрийский полковник назвал уничтожающее базы ВСУ оружие
    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
    InfoBRICS: Европа под руководством Германии готовится к войне с Россией
    Екатеринбуржцев попросили не выходить из дома из-за пожара на НПО автоматики
    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам
    Госдума легализовала майнинг криптовалют в России
    WSJ: США вооружат своими ракетами переданные Украине F-16
    Роскомнадзор: Продажа украинских сим-карт не запрещена в России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    22 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    18 комментариев
    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня

    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Коментарии (7)
    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (22)
    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (33)
    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (6)
    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

    Коментарии (22)
    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

    Коментарии (19)
    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (17)
    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

    Коментарии (6)
    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

    Коментарии (21)
    28 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

    Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.

    Коментарии (15)
    27 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он заявил, что не смог увидеть церемонию в полном объеме, но посмотрел несколько разных фрагментов, передает ТАСС.

    «Я действительно отметил, что имели место совершенно отвратительные моменты», – заявил представитель Кремля.

    Песков добавил, что отдельные эпизоды церемонии открытия не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».


    Коментарии (13)
    27 июля 2024, 22:42 • Новости дня
    Кнайсль назвала открытие Олимпиады-2024 «раздуванием шумного уродства»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером нового тренда в европейской культуре, который экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала как «раздувание шумного уродства».

    «В таких мероприятиях, от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля, наблюдается одно и то же – своего рода раздувание шумного уродства», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По мнению экс-главы австрийского МИД, популярность такого культурного стиля говорит о многом относительно аудитории подобных шоу.  

    Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом курьезов: олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде, а дикторы на стадионе перепутали атлетов из Южной Кореи с представителями КНДР. Также церемония вызвала негативную реакцию из-за агрессивной пропаганды сексуальных меньшинств и элементов сатанизма.

    Коментарии (7)
    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (7)
    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Коментарии (6)
    Главное
    Авария на подстанции оставила без света жителей Керчи и близлежащих сел
    Смерч в аэропорту Нижнекамска повредил самолеты и вертолет
    Белоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
    В X5 Group объяснили пустые полки в «Пятерочках»
    Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина
    Глава МИД Латвии Браже лично запретила певцу Ираклию въезд в страну
    Футболист Алексей Миранчук подписал контракт с клубом «Атланта» из США

    Китай и Европа покупают все больше российского газа

    Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевой эксперимент открывает новую эру в истории российских БПЛА

    Даже действующая российская спутниковая группировка, как неожиданно выяснилось, обеспечивает возможность удаленного управления беспилотниками. Российским инженерам удалось сделать первый шаг к созданию системы, подобной американской SpaceX, и в какой-то степени даже лучшей. Как это произошло и какие еще возможности это даст? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

    «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге. Парадокс в том, что эти публичные обвинения опровергаются самой же французской полицией. Кто на самом деле является главным подозреваемым в срыве движения французских железных дорог? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............