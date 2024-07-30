На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин

Tекст: Алексей Дегтярев

Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».