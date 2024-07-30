Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».22 комментария
На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.
Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.
Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».