Германия выдвинула Мюнхен в кандидаты на проведение Олимпиады

Tекст: Мария Иванова

Об этом Штайнмайер объявил по итогам тайного голосования Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) в Баден-Бадене. «Победителем (голосования) стал Мюнхен», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент ФРГ назвал международную заявочную кампанию по определению страны-хозяина летних Игр «огромным шансом» для всей Германии. Трансляцию церемонии вел телеканал ARD.

Мюнхен боролся за право провести Олимпиаду с объединенным регионом Кельн-Рейн-Рур. Власти Берлина ранее официально отозвали свою заявку на проведение Игр за два дня до голосования DOSB. Причиной стал отказ поддержать заявку со стороны партии «Левые», победившей на выборах в палату депутатов Берлина 20 сентября.

Германия в последний раз принимала летнюю Олимпиаду в 1972 году, тогда соревнования также проходили в Мюнхене. Международный олимпийский комитет сформирует окончательный список участников первого международного этапа отбора в марте 2027 года. Ожидается, что хозяин летних Игр-2036 будет определен в середине 2029 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Берлина официально отказались от заявки на проведение Олимпийских игр. В среду Берлин сообщал, что захотел отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах.

В феврале Штайнмайер выразил несогласие с проведением Олимпиады-2036 в Германии.