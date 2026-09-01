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Власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия ужесточит въезд для граждан России
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль анонсировал введение дополнительных проверок для пересекающих границу россиян и закрытие столичного Русского дома ради безопасности страны.
Берлин планирует усилить проверки прибывающих из России путешественников, передает РИА «Новости». «Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», – подчеркнул Вадефуль во время выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.
Помимо визовых ограничений, немецкая сторона намерена расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине ради «укрепления государственной безопасности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы Русского дома в Берлине.
С 1 января 2026 года для въезда в Германию гражданам России потребовался биометрический загранпаспорт.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил о готовности Москвы принять зеркальные меры.