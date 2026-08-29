Минобороны сообщило об уничтожении гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань»

Tекст: Вера Басилая

«Ночное бинго. «Герани» разнесли гнездо «Фламинго», – прокомментировали ночные удары по объектам в Киеве и области в Max Минобороны.

Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

Накануне российские беспилотники поразили предприятие по производству химических веществ для ракет «Фламинго» под Киевом.

Несколькими днями ранее армия России ликвидировала место запуска этих снарядов в Харьковской области с помощью дронов «Герань-4 сикер».

До этого курские добровольцы сбили летевший к стратегическому объекту вражеский «Фламинго» из пулемета.