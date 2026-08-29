Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
В Подольском районе Киева на фоне продолжительной воздушной тревоги зафиксированы повреждения объектов складской инфраструктуры, сообщили в городской военной администрации.
В одном из районов украинской столицы зафиксированы повреждения складских помещений, передает ТАСС. «В Подольском районе повреждены складские помещения», – говорится в официальном сообщении военной администрации Киева.
Воздушная тревога в Киеве продолжается уже почти четыре часа. Ранее местные средства массовой информации сообщали о серии взрывов в городе.
Накануне в пригороде украинской столицы вспыхнули складские помещения.
Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.