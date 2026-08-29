Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

Tекст: Денис Тельманов

После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

«Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.