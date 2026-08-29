Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Володин сообщил о запрете рекламы на ресурсах иноагентов с сентября
Володин: В России с сентября запрещено размещение рекламы на ресурсах иноагентов
В России с сентября вступают в силу новые законы, среди которых ограничения на социальную рекламу для иноагентов и льготы для семей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах, которые вступают в силу в России в сентябре. В частности, вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иностранным агентам, следует из сообщения Володина в «Максе».
«Законы, вступающие в силу в сентябре… Расширение ограничений для иноагентов и арест имущества негодяев. Вводится запрет на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах. Также иноагенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере», – отметил парламентарий.
С первого сентября студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Кроме того, количество статей КоАП для привлечения к ответственности находящихся за рубежом правонарушителей увеличено до 15. Для обеспечения исполнения решений суда вводится возможность ареста их имущества.
Родителям при рождении второго и последующих детей предоставят «кредитные каникулы» по ипотеке сроком до полутора лет. Также запрещается устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет. Ранее эта норма действовала только для матерей с детьми до полутора лет.
Маркетплейсы обяжут указывать ссылки на реестр сертификатов для подтверждения качества товаров. Вводится административная ответственность за продажу просроченной продукции и нарушение цен на табак после предупреждений от системы «Честный знак». Срок инвестиционного налогового кредита для бизнеса увеличится с пяти до 10 лет.
Ранее Володин сообщил, что в сентябре в России вступают в силу новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и усиление борьбы с кибермошенниками.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин спрогнозировал потерю иноагентами до 80% рекламных доходов из-за новых ограничений.