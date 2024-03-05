«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
Володин: Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов
Иностранные агенты после лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о запрете рекламы у иноагентов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин уточнил, что, по оценкам экспертов, за прошлый год сумма рекламных доходов от размещения у иноагентов составила порядка 5 млрд рублей.
В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон уже спустя несколько дней после принятия показал свою эффективность: кто-то из иноагентов объявил о закрытии своего проекта, другие стали сокращать штаты редакций.
Он отметил также, что поступают предложения о запрете выплат по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям, которые занимаются дискредитацией ВС России и «охаивает страну», проживая при этом, как правило, за границей.
«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», – заключил Володин.
В конце февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.
Как отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин, многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке.