Володин: Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов

Tекст: Ольга Никитина

Володин уточнил, что, по оценкам экспертов, за прошлый год сумма рекламных доходов от размещения у иноагентов составила порядка 5 млрд рублей.

В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон уже спустя несколько дней после принятия показал свою эффективность: кто-то из иноагентов объявил о закрытии своего проекта, другие стали сокращать штаты редакций.

Он отметил также, что поступают предложения о запрете выплат по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям, которые занимаются дискредитацией ВС России и «охаивает страну», проживая при этом, как правило, за границей.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», – заключил Володин.

В конце февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Как отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин, многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке.