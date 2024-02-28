Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Этот персонаж стал уже легендарным. Макрон чрезвычайно непопулярен во Франции и сам прекрасно понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».2 комментария
Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.
Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами выступили 395 парламентариев. Закон «О рекламе» дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информресурсах иноагентов не допускается, также запрещана реклама таких ресурсов, передает ТАСС.
Ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.
В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», устанавливается, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе. Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Соответствующие изменения прописываются в законе «О средствах массовой информации».
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сказал газете ВЗГЛЯД, что многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке.