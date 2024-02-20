Депутат: В условиях информационной войны нельзя спонсировать иноагентов

Депутат Госдумы Горелкин объяснил важность запрета рекламы на интернет-ресурсах иноагентов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я не сомневался, что законопроект будет принят в первом чтении, ведь под ним подписались 395 депутатов Госдумы. Значимость этой инициативы нельзя недооценивать: многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке», – отметил Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«А особенно возмущает тот факт, что рекламу у них размещали некоторые организации, напрямую связанные с государством. В условиях информационной войны нельзя становиться спонсорами людей, которые льют грязь на нашу страну. Надеюсь, что законопроект будет оперативно рассмотрен во втором и третьем чтениях, ведь навести порядок в этом вопросе следовало уже давно», – добавил депутат.



Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Законопроект запрещает гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Решение коснется любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также будет запрещено рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов.



По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Принятие закона остановит эту практику. За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.