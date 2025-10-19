Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Депутат Леонов рассказал о лекарствах, из-за которых можно лишиться прав
В России может появиться перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, включая препараты, затрудняющие концентрацию внимания, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
В список планируют включить препараты, ухудшающие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства, сообщил Сергей Леонов РИА «Новости».
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении весной. Законопроект был внесен правительством России в июне 2023 года. Документ предусматривает административную ответственность для водителей за управление транспортом под воздействием подобных лекарств.
Перечень веществ, влияющих на внимание и реакцию, определит правительство России. За нарушение водителю может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Леонов уточнил, что для выписки штрафа должна быть зафиксирована совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом соответствующих препаратов.
К таким веществам не относятся этиловый спирт, наркотические или психотропные средства.
В ЛДПР предложили маркировать такие лекарства специальной надписью «противопоказано при вождении», чтобы водителям было проще определить риск перед поездкой за рулем.
Ответственность будет наступать при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ, а также веществ из лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, при наличии клинических признаков опьянения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России допускается конфискация транспортных средств у водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде, независимо от их дохода, такое решение вынес Третий кассационный суд общей юрисдикции.