Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
В России решили развивать технологии грузовых и пассажирских дирижаблей
Минтранс предложил включить в стратегию транспортного развития до 2035 года технологии дирижаблей, вакуумно-трубопроводного транспорта и магнитной левитации.
Министерство транспорта подготовило проект распоряжения правительства России об утверждении концепции научно-технологического развития транспортного комплекса страны до 2035 года. Ключевыми направлениями названы развитие грузовых и пассажирских дирижаблей, вакуумно-трубопроводного транспорта, а также средств аэромобильности, передает ТАСС.
Среди перспективных технологий в концепции отмечены подвесные рельсовые системы, сверхзвуковые гражданские воздушные суда, транспорт на магнитной левитации, экранопланы, конвертопланы и летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Особое внимание уделено транспортным средствам, способным работать сразу в нескольких природных средах – воздушной, наземной, водной и подводной.
В документе упоминаются развитие гибридных двигателей, транспортных средств с электродвигателями и инфраструктуры для автономного транспорта, а также гражданских беспилотников для грузоперевозок, сельского хозяйства, метеорологии, мониторинга инфраструктуры и технического контроля. В числе приоритетов названы защищенные системы связи, технологии дистанционного зондирования, цифрового моделирования объектов и цифрового управления перевозками.
Кроме того, Минтранс предлагает в будущем наладить производство новых материалов для работы транспорта в тяжелых условиях эксплуатации. Ведомство отмечает, что развитие этих направлений может значительно повысить эффективность и безопасность транспортных систем России к 2035 году.
Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в России готовится новая транспортная стратегия, ориентированная на создание единой системы передвижения и поддержку инновационных технологий, включая беспилотный транспорт.