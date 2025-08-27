В России решили развивать технологии грузовых и пассажирских дирижаблей

Tекст: Дарья Григоренко

Министерство транспорта подготовило проект распоряжения правительства России об утверждении концепции научно-технологического развития транспортного комплекса страны до 2035 года. Ключевыми направлениями названы развитие грузовых и пассажирских дирижаблей, вакуумно-трубопроводного транспорта, а также средств аэромобильности, передает ТАСС.

Среди перспективных технологий в концепции отмечены подвесные рельсовые системы, сверхзвуковые гражданские воздушные суда, транспорт на магнитной левитации, экранопланы, конвертопланы и летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Особое внимание уделено транспортным средствам, способным работать сразу в нескольких природных средах – воздушной, наземной, водной и подводной.

В документе упоминаются развитие гибридных двигателей, транспортных средств с электродвигателями и инфраструктуры для автономного транспорта, а также гражданских беспилотников для грузоперевозок, сельского хозяйства, метеорологии, мониторинга инфраструктуры и технического контроля. В числе приоритетов названы защищенные системы связи, технологии дистанционного зондирования, цифрового моделирования объектов и цифрового управления перевозками.

Кроме того, Минтранс предлагает в будущем наладить производство новых материалов для работы транспорта в тяжелых условиях эксплуатации. Ведомство отмечает, что развитие этих направлений может значительно повысить эффективность и безопасность транспортных систем России к 2035 году.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в России готовится новая транспортная стратегия, ориентированная на создание единой системы передвижения и поддержку инновационных технологий, включая беспилотный транспорт.