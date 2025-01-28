Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Умер создатель дирижаблей в России Александр Кирилин
Умер российский ученый и конструктор дирижаблей Александр Кирилин
На 71-м году жизни ушел из жизни Александр Кирилин, известный конструктор дирижаблей и руководитель ряда научных авиационных проектов.
Создатель дирижаблей в России Александр Кирилин скончался на 77-м году жизни, сообщает ТАСС. Смерть конструктора произошла 27 января около 19.00 по московскому времени. Информацию о его кончине подтвердили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ), где он работал.
Александр Николаевич Кирилин, родившийся 18 ноября 1948 года, был важной фигурой в российской авиационной науке. Он руководил научным отделением «Воздухоплавание» Академии наук авиации и воздухоплавания, занимал пост генерального директора и главного конструктора в компании «Аэростатика». Помимо этого, он был президентом научно-производственной фирмы «Аэростатика».
Кирилин имел степень доктора технических наук и звание профессора. Его научная деятельность была сосредоточена на структурно-параметрическом анализе и синтезе дирижаблей различных типов, включая транспортные, пассажирские и туристические модели нового поколения, а также стратосферные аэростатические платформы. Его вклад в развитие дирижаблестроения в России оставил заметный след в отрасли.