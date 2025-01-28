Умер создатель дирижаблей в России Александр Кирилин

Умер российский ученый и конструктор дирижаблей Александр Кирилин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Создатель дирижаблей в России Александр Кирилин скончался на 77-м году жизни, сообщает ТАСС. Смерть конструктора произошла 27 января около 19.00 по московскому времени. Информацию о его кончине подтвердили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ), где он работал.

Александр Николаевич Кирилин, родившийся 18 ноября 1948 года, был важной фигурой в российской авиационной науке. Он руководил научным отделением «Воздухоплавание» Академии наук авиации и воздухоплавания, занимал пост генерального директора и главного конструктора в компании «Аэростатика». Помимо этого, он был президентом научно-производственной фирмы «Аэростатика».

Кирилин имел степень доктора технических наук и звание профессора. Его научная деятельность была сосредоточена на структурно-параметрическом анализе и синтезе дирижаблей различных типов, включая транспортные, пассажирские и туристические модели нового поколения, а также стратосферные аэростатические платформы. Его вклад в развитие дирижаблестроения в России оставил заметный след в отрасли.