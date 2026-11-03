Власти Германии разработали план развития ИИ

Politico: Германия подготовила план развития ИИ без указания финансирования

Tекст: Антон Антонов

Германия намерена стать суверенной нацией в сфере искусственного интеллекта к 2030 году и сократить отставание от ведущих центров в США и Китае, пишет Politico.

В правительственном документе отмечается необходимость обеспечить доступ к передовым мировым моделям при одновременном укреплении европейских альтернатив. Для этого Берлин планирует расширить сотрудничество с Францией и Канадой, а также использовать внутриевропейские связи.

Особое внимание в стратегии уделяется промышленному искусственному интеллекту с узкоспециализированными моделями. Широкое применение таких технологий и робототехники должно повысить производительность, оптимизировать производственные процессы и улучшить контроль над сложными системами.

Для ускорения развития отрасли правительство планирует выступать в роли стратегического заказчика, используя государственные контракты для помощи европейским провайдерам в выходе на рынок. К 2030 году власти ожидают внедрения искусственного интеллекта как минимум в 80% крупных компаний и 55% предприятий малого и среднего бизнеса.

При этом в документе отсутствуют ключевые детали, включая вопросы финансирования. Предложенные меры не представляют собой решения о выделении средств и не предрешают будущие бюджетные процедуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европейская комиссия подготовила законопроект для развития квантовых технологий в странах ЕС.

В пятницу генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии создать собственные модели искусственного интеллекта.