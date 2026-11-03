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Власти Германии разработали план развития ИИ
Politico: Германия подготовила план развития ИИ без указания финансирования
Правительство Германии подготовило амбициозную стратегию по развитию в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, однако не указало конкретных источников финансирования для этой инициативы, пишет Politico.
Германия намерена стать суверенной нацией в сфере искусственного интеллекта к 2030 году и сократить отставание от ведущих центров в США и Китае, пишет Politico.
В правительственном документе отмечается необходимость обеспечить доступ к передовым мировым моделям при одновременном укреплении европейских альтернатив. Для этого Берлин планирует расширить сотрудничество с Францией и Канадой, а также использовать внутриевропейские связи.
Особое внимание в стратегии уделяется промышленному искусственному интеллекту с узкоспециализированными моделями. Широкое применение таких технологий и робототехники должно повысить производительность, оптимизировать производственные процессы и улучшить контроль над сложными системами.
Для ускорения развития отрасли правительство планирует выступать в роли стратегического заказчика, используя государственные контракты для помощи европейским провайдерам в выходе на рынок. К 2030 году власти ожидают внедрения искусственного интеллекта как минимум в 80% крупных компаний и 55% предприятий малого и среднего бизнеса.
При этом в документе отсутствуют ключевые детали, включая вопросы финансирования. Предложенные меры не представляют собой решения о выделении средств и не предрешают будущие бюджетные процедуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европейская комиссия подготовила законопроект для развития квантовых технологий в странах ЕС.
В пятницу генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии создать собственные модели искусственного интеллекта.