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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    3 ноября 2026, 05:35 • Новости дня

    Власти Германии разработали план развития ИИ

    Politico: Германия подготовила план развития ИИ без указания финансирования

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии подготовило амбициозную стратегию по развитию в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, однако не указало конкретных источников финансирования для этой инициативы, пишет Politico.

    Германия намерена стать суверенной нацией в сфере искусственного интеллекта к 2030 году и сократить отставание от ведущих центров в США и Китае, пишет Politico.

    В правительственном документе отмечается необходимость обеспечить доступ к передовым мировым моделям при одновременном укреплении европейских альтернатив. Для этого Берлин планирует расширить сотрудничество с Францией и Канадой, а также использовать внутриевропейские связи.

    Особое внимание в стратегии уделяется промышленному искусственному интеллекту с узкоспециализированными моделями. Широкое применение таких технологий и робототехники должно повысить производительность, оптимизировать производственные процессы и улучшить контроль над сложными системами.

    Для ускорения развития отрасли правительство планирует выступать в роли стратегического заказчика, используя государственные контракты для помощи европейским провайдерам в выходе на рынок. К 2030 году власти ожидают внедрения искусственного интеллекта как минимум в 80% крупных компаний и 55% предприятий малого и среднего бизнеса.

    При этом в документе отсутствуют ключевые детали, включая вопросы финансирования. Предложенные меры не представляют собой решения о выделении средств и не предрешают будущие бюджетные процедуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европейская комиссия подготовила законопроект для развития квантовых технологий в странах ЕС.

    В пятницу генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии создать собственные модели искусственного интеллекта.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию

    ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.

    Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.

    «Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.

    По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.

    В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Военно-транспортный самолет ФРГ второй раз за день пролетел у Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas второй раз за день совершил полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из Литвы и направилось на юго-запад. Около 15:42 мск самолет находился менее чем в 200 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    После этого борт взял курс на юг, пролетая над территорией Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские самолеты-разведчики заметили у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе вблизи российского региона пролетел военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии.

    В конце прошлого месяца словацкий военный борт Alenia C-27J Spartan совершил два полета за сутки неподалеку от границ Калининградской области.

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    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

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    2 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Оборот розничной торговли в Германии рухнул на фоне конфликта в Иране

    В Германии в сентябре зафиксировали резкий спад оборотов в розничной торговле

    Tекст: Мария Иванова

    Оборот розничной торговли в Германии в сентябре неожиданно снизился в реальном выражении на 2% по сравнению с августом.

    Снижение оборота розничной торговли в Германии относительно сентября 2025 года составило 2,3% в реальном выражении, передает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

    Оборот автозаправок за год упал на 9,3% в реальном выражении. При этом номинальный оборот продаж АЗС вырос на 16,2% из-за резкого роста цен на топливо на фоне войны США против Ирана.

    Темпы снижения оборотов розничной торговли оказались неожиданными, поскольку аналитики прогнозировали спад всего на 0,4%, пишет Reuters. «Это статистический шок на старте недели <…> Для текущего квартала это означает значительное снижение оборотов», – заявил агентству экономист банка Bethmann HAL Александер Крюгер.

    По его словам, сентябрьская динамика в розничной торговле демонстрирует, что последствия войны США против Ирана для германского рынка только начинают отражаться в статистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    В прошлом месяце цены на нефть снизились на фоне планов стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы дизеля.

    В марте немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за угрозы взрывного роста стоимости горючего.

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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    2 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Полиция оцепила захваченное активистами здание Гамбургского университета

    Bild: Спецназ оцепил забаррикадированный активистами Гамбургский университет

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная полицейская операция началась в Гамбургском университете после захвата здания факультета десятками активистов в масках.

    Около 50 человек забаррикадировали входы в учебный корпус строительными заграждениями и мусорными контейнерами, пишет Bild.

    Участники акции скандируют антиполицейские лозунги и держат палестинские флаги, а на плакатах требуют освобождения угнетенных народов. Район проведения протеста оцепили бойцы спецназа, на место прибыли подразделения по фиксации правонарушений. Отдельные протестующие оказали сопротивление силовикам, отмечает ТАСС.

    Блокирование факультета связано с протестом против перераспределения бюджетных средств в пользу военной промышленности в ущерб сфере образования, сообщила участница акции агентству DPA.

    Изначально массовое мероприятие не было согласовано с властями, однако позже организаторы подали официальное уведомление в правоохранительные органы. Связь акции с прошедшими в выходные городскими беспорядками пока не установлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции.

    В субботу немецкая полиция применила перцовый газ к участникам молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В четверг активисты забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

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    2 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков связал рост угрозы кибератак с развитием искусственного интеллекта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы кибератак растут по мере развития искусственного интеллекта, что обязывает российские ведомства повышать эффективность защиты своих электронных ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он прокомментировал информацию о массированной кибератаке на мобильное приложение МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что из-за взлома произошла рассылка фейковой информации населению, а специалисты ведут работы по устранению уязвимости.

    Пресс-секретарь президента добавил, что все электронные ресурсы российских ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

    Песков заявил о ежедневных кибератаках на официальный сайт главы государства.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

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    2 ноября 2026, 11:24 • Новости дня
    Минздрав анонсировал внедрение ИИ в 95% медкарт россиян к 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил, что к 2030 году цифровой профиль пациента с использованием технологий искусственного интеллекта появится в 95% медицинских карт граждан.

    К 2030 году доля электронных медицинских карт россиян, для которых будет сформирован цифровой профиль с помощью решений на базе искусственного интеллекта, достигнет 95%, передает РИА «Новости».

    Соответствующие данные привел заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Он подчеркнул, что важнейшей задачей также является использование технологий ИИ для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в клиниках.

    Также в России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом для анализа снимков и электронных карт.

    Кроме того, Мурашко заявил о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с использованием этой технологии.

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