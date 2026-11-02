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Песков заявил о ежедневных кибератаках на сайт президента России
Ресурсы российских ведомств оказались под постоянной угрозой кибератак
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт главы российского государства ежедневно подвергается большому числу кибератак.
Официальный интернет-ресурс Кремля каждый день сталкивается с серьезными киберугрозами, передает ТАСС.
Представитель Кремля прокомментировал недавнюю атаку на мобильное приложение МЧС, из-за которой пользователи получили фейковые сообщения. По его словам, в настоящее время электронные ресурсы всех российских ведомств находятся под постоянной угрозой.
«Интернет-сайт президента Российской Федерации подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. Так же и другие ведомства», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.
В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.
В сентябре руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил об успешном отражении масштабных кибератак на столичную систему дистанционного электронного голосования.