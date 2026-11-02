Песков заявил о ежедневных кибератаках на сайт президента России

Ресурсы российских ведомств оказались под постоянной угрозой кибератак

Tекст: Ольга Иванова

Официальный интернет-ресурс Кремля каждый день сталкивается с серьезными киберугрозами, передает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал недавнюю атаку на мобильное приложение МЧС, из-за которой пользователи получили фейковые сообщения. По его словам, в настоящее время электронные ресурсы всех российских ведомств находятся под постоянной угрозой.

«Интернет-сайт президента Российской Федерации подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. Так же и другие ведомства», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

В сентябре руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил об успешном отражении масштабных кибератак на столичную систему дистанционного электронного голосования.