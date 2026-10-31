Российский борец Ибрагимов завоевал золото на чемпионате мира

Российский борец Ибрагим Ибрагимов завоевал золото на чемпионате мира в Астане

Tекст: Мария Иванова

В финальном поединке в весовой категории до 70 кг Ибрагимов победил Эрназара Акматалиева из Киргизии со счетом 5:2, передает РИА «Новости».

Ибрагимову 25 лет, он является чемпионом Европы 2025 года.

Турнир завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

В пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали. В тот же день российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира.