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    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    Журова объяснила успехи российских юниоров на международных турнирах
    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    Минобороны подтвердило гибель сапера при разминировании дороги в Алешки
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки
    В Совбезе назвали главных союзников России
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

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    30 октября 2026, 17:55 • Новости дня

    Российский борец Магомедов завоевал бронзу на чемпионате мира

    Российский борец Магомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Астане

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг он одержал победу над представителем Таджикистана Абдулмажидом Кудиевым со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

    В другом поединке за бронзу в весовой категории до 59 кг россиянка Светлана Липатова уступила украинской спортсменке Марии Винник со счетом 6:7.

    Турнир в Астане завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В четверг Амина Танделова также стала обладательницей бронзовой награды турнира.

    В этот же день президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира в Астане.

    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение

    Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    30 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    @ Министерство транспорта ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Донецкой железной дороги и депутат городского совета Харцызска Игорь Лебезнев погиб в результате атаки украинского беспилотника на гражданские объекты.

    Руководитель Донецкой железной дороги получил смертельные ранения во время удара беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила администрация городского округа Харцызск в соцсети «ВКонтакте».

    «Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», – говорится в публикации.

    В пресс-службе Министерства транспорта Донецкой народной республики подтвердили, что Лебезнев занимал должность генерального директора Донецкой железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мирная жительница погибла в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Куйбышевском районе Донецка.

    Во вторник местные власти сообщили об использовании Вооруженными силами Украины ударных дронов с терминалами Starlink при ночных атаках на город.

    В субботу мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника в поселке Старомихайловка.

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    29 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

    Гуманитарная колонна направится к центральной районной больнице, помощь для которой собирали по просьбам местных жителей, сообщила Лантратова в Мах. «Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда», – заявила омбудсмен.

    Возможность выехать из города будет предоставлена жителям до 14:00, а раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14:30. Все меры безопасности будут соблюдены.

    Дальнейшие действия координируются с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. Кроме того, омбудсмен выразила благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за посредничество и личное участие в достижении гуманитарных договоренностей.

    На месте работают журналисты, которые смогут пообщаться с жителями, добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помощь Мелании Трамп в организации миссии ее опытом воссоединения детей с семьями.

    Президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

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    30 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    В Турции открыли памятную табличку на переданной Советской Россией пушке

    В Турции открыли табличку на переданной Советской Россией 87-миллиметровой пушке

    В Турции открыли памятную табличку на переданной Советской Россией пушке
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Анкара состоялось открытие памятной таблички на артиллерийском орудии, которое было передано Турции Советской Россией в годы национально-освободительной борьбы, сообщил посол России в Турции Сергей Вершинин.

    В городе Каледжик турецкой провинции Анкара состоялась церемония открытия памятной таблички на русской артиллерийской пушке времен войны за независимость Турции, передает РИА «Новости».

    «Военная и финансовая поддержка, оказанная Советской Россией национально-освободительному движению во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, стала одной из важнейших страниц общей истории двух государств и заложила основы дальнейшего российско-турецкого сотрудничества», – заявил Вершинин.

    В мероприятии также приняли участие мэр Каледжика Сатылмыш Каракоч и руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко.

    Открытие таблички приурочили к 106-й годовщине установления дипломатических отношений между Советской Россией и правительством Великого национального собрания Турции.

    Историческое орудие с серийным номером 3331 представляет собой 87-миллиметровую легкую полевую пушку. Ее ствол изготовили в 1894 году на Пермском пушечном заводе. Советская Россия передала пушку в рамках военной помощи в 1921–1922 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России заявил об устойчивости экономических связей Москвы и Анкары.

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    30 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство готовит продление ограничений на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года, сохранив отдельные исключения для зарубежных поставок. В ноябре Россия намерена направить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», – приводит слова Новака РИА «Новости».

    При этом он подчеркнул, что будут сделаны исключения для обеспечения поставок топлива на мировые рынки. Кроме того, вице-премьер отметил достаточное количество зимнего дизельного топлива на внутреннем рынке России.

    По словам Новака, в октябре объем поставок в рамках исключений составлял 510 тыс. тонн. Решения на начало следующего года будут зависеть от текущей ситуации.

    Отвечая на вопрос о поставках в США, вице-премьер подчеркнул, что они осуществляются в соответствии с контрактами. «Как записано в контракте, так и будет сделано», – уточнил он.

    Запрет на экспорт дизтоплива вводился для поддержания стабильности российского топливного рынка. Для производителей ограничения должны были действовать по 31 октября 2026 года, для компаний, не производящих топливо, – до 31 января 2027 года.

    Поставки российского дизеля на американский и международные рынки обсуждались во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. После переговоров Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую такие поставки. Россия частично сняла экспортные ограничения с 10 октября.

    Как ранее сообщал Новак, 23 октября три танкера с российским дизтопливом направились к восточному побережью США. Основные объемы могут быть обеспечены за счет ресурсов «Роснефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности увеличения экспорта дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц.

    Ранее Новак отметил полное снабжение российского рынка дизельным топливом после снятия экспортных ограничений.

    Напомним, что ограничения на вывоз дизеля сохранили до конца октября ради удовлетворения спроса в период осенней уборочной кампании.

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    30 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки

    Лихачев: Девять государств Африки проявили интерес к плавучим АЭС Росатома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сразу девять африканских государств проявили интерес к технологии плавучих атомных электростанций (АЭС) Росатома, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме Россия – Африка.

    Выход к морю имеют 38 из 54 стран Африки, плавучие энергоблоки являются реальным решением для растущих экономик континента с колоссальной потребностью в энергии, пояснил Лихачев.

    «В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», – цитирует его РИА «Новости».

    Гендиректор госкорпорации также заявил, что Росатом планирует в ближайшее время начать изыскательские работы на месте строительства будущей АЭС большой мощности в Эфиопии.

    Кроме того, Лихачев добавил, что еще четыре страны обсуждают с Росатомом возведение станций большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом сообщил о готовности принять активное участие в возможном проекте строительства второй атомной электростанции в Узбекистане.

    В середине месяца гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил о позитивном восприятии армянской стороной предложения о строительстве в республике нового атомного энергоблока.

    В августе Москва и Каир рассмотрели перспективы совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    29 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

    МВД: Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек.

    Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадали 12 человек, сообщило ГУ МВД по региону в Max.

    Производство начато по первой части статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Георгиевском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели».

    Позднее региональное управление МЧС сообщило об увеличении числа госпитализированных до 12 человек.

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