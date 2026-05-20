Дмитриев рассказал о новых соглашениях РФПИ с китайскими коллегами

Дмитриев рассказал о расширении сотрудничества с китайскими коллегами

Tекст: Катерина Туманова

«Продолжаем развивать отношения с партнерами из Китая. В ходе визита Владимира Путина в Пекин РФПИ расширил сотрудничество за счет новых соглашений», – написал он в Max.

По словам Дмитриева, с China Architecture Design&Research Group РФПИ договорился о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.

С Демонстрационной зоной Китай–ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции запланированы совместные инвестиционные проекты в странах ШОС, которые помогут выходу компаний на рынки России и Китая.

Кроме того, с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры, сообщил Дмитриев.

«Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха. РФПИ с китайскими партнерами реализовали более 50 знаковых совместных проектов, общий объем инвестиций в них превысил 800 млрд рублей», – подчеркнул глава РФПИ.

Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat.