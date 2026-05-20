Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.3 комментария
Жителям Чукотки пообещали редкое астрономическое явление
Луна вечером 13 июня закроет собой звездное скопление Плеяды. Это событие будет видно с территории Чукотки, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Редкое космическое событие произойдет 13 июня в 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В пресс-службе Московского планетария отметили, что наблюдать это зрелище можно будет исключительно с территории Чукотки.
«13 июня в 20:00 мск произойдет покрытие Плеяд Луной. Оно будет наблюдаться на Чукотке», – пояснили представители научного учреждения. Специалисты добавили, что естественный спутник Земли регулярно проходит рядом с различными небесными телами, но прямое перекрытие случается не так часто.
В течение первого летнего месяца ожидается еще пять подобных астрономических явлений, однако ни одно из них не будет видно из России. Так, 3 и 30 июня Луна закроет звезду Сигма Стрельца, 17 июня скроет Венеру, 19 июня – Регул, а 27 июня – Антарес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле астрономы ожидали зрелищное покрытие звездного скопления Плеяды Луной.
В новогоднюю ночь жители России увидели аналогичное уникальное астрономическое явление.
В начале текущего года спутник Земли поочередно закрыл собой сразу несколько планет.