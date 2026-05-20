Жителям Чукотки пообещали редкое астрономическое явление

Tекст: Дмитрий Зубарев

Редкое космическое событие произойдет 13 июня в 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В пресс-службе Московского планетария отметили, что наблюдать это зрелище можно будет исключительно с территории Чукотки.

«13 июня в 20:00 мск произойдет покрытие Плеяд Луной. Оно будет наблюдаться на Чукотке», – пояснили представители научного учреждения. Специалисты добавили, что естественный спутник Земли регулярно проходит рядом с различными небесными телами, но прямое перекрытие случается не так часто.

В течение первого летнего месяца ожидается еще пять подобных астрономических явлений, однако ни одно из них не будет видно из России. Так, 3 и 30 июня Луна закроет звезду Сигма Стрельца, 17 июня скроет Венеру, 19 июня – Регул, а 27 июня – Антарес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле астрономы ожидали зрелищное покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

В новогоднюю ночь жители России увидели аналогичное уникальное астрономическое явление.

В начале текущего года спутник Земли поочередно закрыл собой сразу несколько планет.