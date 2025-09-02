  • Новость часаПутин начал переговоры с Фицо в Пекине
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества
    Мексика отказалась подчиняться США
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 12:13 • Новости дня

    МИД Китая заявил о конструктивной роли Пекина в вопросе Украины

    Пекин подтвердил приверженность диалогу при урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пекин намеревается сохранить объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине на фоне визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

     Го Цзякунь заявил, что страна играла конструктивную роль в разрешении украинского вопроса как до визита президента России Владимира Путина, так и в его ходе, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «С самого начала кризиса Китай занимает объективную и беспристрастную позицию, выступая за диалог и примирение». Он также подчеркнул, что Пекин намерен и дальше играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса с учетом пожеланий вовлеченных сторон и при сотрудничестве с международным сообществом.

    Го Цзякунь особо отметил неизменность и однозначность позиции Китая по вопросу Украины. Визит Владимира Путина в Китай, который проходит с 31 августа по 3 сентября, включал участие в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

    Ранее власти Китая отвергли сообщения о намерениях направить миротворцев или военный контингент на Украину.

    Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу сотрудничества Китая и Индии с Москвой после их контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    В свою очередь Путин обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на достижение мира через саммит на Аляске.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    1 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Янукович выступил с неожиданным заявлением

    Янукович в новом заявлении заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

    Янукович выступил с неожиданным заявлением
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором выразил свою давнюю позицию против вступления Украины в НАТО.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

    «Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.

    Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна нести ответственность за гарантии безопасности Украине. В Париже 4 сентября запланировали совещание с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Украине.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    1 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    2 сентября 2025, 07:23 • Новости дня
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) сообщила, что заочно предъявляет новые обвинения руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

    Новое обвинение предъявлено по статье 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года СБУ предъявила Кадырову обвинения в «военных преступлениях».

    Сам глава Чечни предлагал СБУ установить место для встречи и там уже разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».

    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 14:01 • Новости дня
    СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
    СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) не располагает доказательствами, подтверждающими причастность России к уничтожению Андрея Парубия, сообщил руководитель Львовского управления ведомства Вадим Онищенко.

    «Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», – сказал Онищенко на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский предположил наличие «русского следа» в убийстве Парубия, однако никаких подтверждений этой версии не предоставил.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

    В понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

