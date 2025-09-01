Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия настаивает на прекращении поддержки России со стороны Китая и Индии, сообщает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге заявила: «Мы развиваем отношения с этими странами в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в войне на Украине».

Она отметила, что Евросоюз сохраняет «очень хорошие отношения с Индией», несмотря на ее связи с Россией. По ее словам, ситуация на Украине остается главной озабоченностью Еврокомиссии на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры в китайском Тяньцзине.