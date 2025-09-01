Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Еврокомиссия призвала Китай и Индию прекратить поддерживать Россию
Еврокомиссия выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая и Индии с Москвой, комментируя их контакты с президентом России Владимиром Путиным в Китае.
Еврокомиссия настаивает на прекращении поддержки России со стороны Китая и Индии, сообщает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге заявила: «Мы развиваем отношения с этими странами в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в войне на Украине».
Она отметила, что Евросоюз сохраняет «очень хорошие отношения с Индией», несмотря на ее связи с Россией. По ее словам, ситуация на Украине остается главной озабоченностью Еврокомиссии на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры в китайском Тяньцзине.