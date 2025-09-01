Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.4 комментария
Встреча Путина и Моди в Тяньцзине завершилась
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились в китайском Тяньцзине.
Встреча состоялась в отеле Ritz Carlton, который на время саммита стал резиденцией российского лидера, передает РИА «Новости».
После завершения встречи премьер-министр Индии покинул здание, помахав рукой представителям СМИ. Подробности и результаты переговоров пока не раскрывались.
Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.
Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».
В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине. Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество строится на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.