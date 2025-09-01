Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».
Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал кадры поездки в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
На кадрах видно, что Путин и Моди садятся в один «Аурус».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.