Путина на саммите ШОС встретили песней «Калинка-малинка»
На саммите ШОС в Китае для президента РФ Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале журналиста, видно, как Владимир Путин проходит по красной дорожке, а оркестр исполняет мелодию. Зарубин подчеркнул: «Путин обратил внимание на китайских музыкантов».
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.