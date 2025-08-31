Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

Tекст: Ольга Иванова

Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» накануне открытия саммита, передает РИА «Новости». Торжественный прием для глав делегаций проведет председатель КНР Си Цзиньпин. Официальная программа стартует 1 сентября с приветствия лидеров государств – членов ШОС.

В дальнейшем в рамках заседания Совета глав государств-членов планируется обсудить итоги работы организации за 2024-2025 годы, модернизацию, развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы. На утверждение лидеров будет вынесено около двадцати документов.

На саммит приглашены лидеры всех государств – членов ШОС, партнерских и наблюдающих стран, включая Монголию, Азербайджан, Армению, Египет, Камбоджу, Мальдивы, Мьянму, Непал, Турцию и Туркменистан, а также представители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В понедельник программа продолжится встречей «ШОС плюс» с участием широкой группы партнеров, гостей и международных объединений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.