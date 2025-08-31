  • Новость часаМинобороны сообщило о крупных потерях ВСУ
    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил
    В Белоруссии стартовали учения ОДКБ
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Си Цзиньпин лично встретил Путина на площадке саммита ШОС (видео)
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    ВС России значительно продвинулись в Сумской области
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва переговоров по Украине
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    31 августа 2025, 14:25

    Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» накануне открытия саммита, передает РИА «Новости». Торжественный прием для глав делегаций проведет председатель КНР Си Цзиньпин. Официальная программа стартует 1 сентября с приветствия лидеров государств – членов ШОС.

    В дальнейшем в рамках заседания Совета глав государств-членов планируется обсудить итоги работы организации за 2024-2025 годы, модернизацию, развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы. На утверждение лидеров будет вынесено около двадцати документов.

    На саммит приглашены лидеры всех государств – членов ШОС, партнерских и наблюдающих стран, включая Монголию, Азербайджан, Армению, Египет, Камбоджу, Мальдивы, Мьянму, Непал, Турцию и Туркменистан, а также представители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

    В понедельник программа продолжится встречей «ШОС плюс» с участием широкой группы партнеров, гостей и международных объединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    29 августа 2025, 10:47
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.

    Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.

    Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    29 августа 2025, 20:43
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Путин создал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    В документе отмечается, что указ подписан «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ». Новое управление будет заниматься вопросами стратегического партнерства и сотрудничества на высоком уровне, передает ТАСС.

    Одновременно с этим прекращена деятельность двух других управлений – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационно-штатные изменения.

    Указ о мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Ранее Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    30 августа 2025, 13:50
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    29 августа 2025, 17:43
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    31 августа 2025, 04:36
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.

    Самолет приземлился в аэропорту Биньхай, передает ТАСС.

    Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передает РИА «Новости».

    Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол России Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию.

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, передает НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    30 августа 2025, 02:20
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Доля доллара и евро в расчетах России и Китая упала до уровня статистической погрешности, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

    «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.

    Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

    Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».

    Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    30 августа 2025, 01:55
    Tекст: Антон Антонов

    Японский милитаризм возрождается под предлогом мнимых российской и китайской угроз, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин указал на возрождение японского милитаризма, который происходит «под предлогом мнимых российской и китайской угроз», а также на планы по ремилитаризации Европы, включая Германию.

    Президент раскритиковал «пересмотр итогов Второй мировой войны» в некоторых странах Запада. По его словам, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов «откровенно игнорируются».

    Он заявил, что Москва и Пекин «осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны». Россия и Китай считают недопустимыми попытки «героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей».

    «В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», – сказал Путин.

    Напомним, Путин заявил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    30 августа 2025, 01:31
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.

    Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    30 августа 2025, 00:49
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    29 августа 2025, 17:59
    Кремль сообщил о графике визита Путина на Дальний Восток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 4-5 сентября посетит Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и проведет ряд рабочих встреч.

    О планах Владимира Путина совершить рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ 4–5 сентября говорится в Telegram-канале Кремля. В рамках визита президент посетит Владивосток, где примет участие в десятом Восточном экономическом форуме под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Ключевым событием форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием премьер-министров Лаоса и Монголии, а также представителя Китая, накануне которого у Путина состоятся отдельные беседы с иностранными гостями. Главе государства будет представлена интерактивная презентация о развитии региона, а в формате видеоконференции он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

    В ходе поездки президент также проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В графике предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Китай. Путин планирует находиться в Китае с 31 августа по 3 сентября. Поездка проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    31 августа 2025, 00:50
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отдельно поблагодарив шахтеров «героического Донбасса».

    «Сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Путин отметил, что праздник широко отмечают во всех регионах страны, где добывается уголь. Он подчеркнул, что успехи горняков напрямую связаны с укреплением топливно-энергетического потенциала России и с повышением благосостояния городов и поселков, «ростом уровня и качества жизни людей».

    «Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний», – заверил президент.

    Глава российского государства пообещал дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры, расширение железнодорожных мощностей – в том числе Транссиба и БАМа, а также развитие портовых терминалов для продвижения российской угольной продукции на внутреннем и внешних рынках.

    Он напомнил о 90-летии мирового рекорда бригады Стаханова и подчеркнул, что шахтерский труд всегда был предметом особого уважения. «Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтеры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтерским праздником», – сказал Путин.

    «Вы, дорогие друзья, обладаете сильным, прямым характером. На вас всегда можно положиться. А ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение», – заявил он, поздравив всех горняков «от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России».

    Путин выразил отдельную благодарность шахтерам Кузбасса, где добывается более половины российского угля, а также «героического Донбасса», где горняки «работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности».

    Президент пожелал всем российским горнякам здоровья, благополучия и новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и ряде других стран бывшего Советского Союза отмечают День шахтера. День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.

    30 августа 2025, 01:19
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин указал, что «на торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем».

    Президент подтвердил, что «совсем скоро» по приглашению Си Цзиньпина посетит с ответным визитом в Китай – город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также Пекин, где состоятся российско-китайские переговоры.

    «Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», – сказал Путин.

    Он также сообщил, что в Пекине планируют воздать «должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов», которые одержали победу над милитаристской Японией.

    Путин назвал Си Цзиньпина «настоящим лидером крупной мировой державы» и «волевым руководителем» с глобальным кругозором. По его словам, для Китая очень важно, что «именно такой человек находится у руля» в переломный момент международной жизни. Как отметил Путин, Си Цзиньпин демонстрирует «всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами».

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    29 августа 2025, 19:25
    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальной договоренности о проведении двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине на данный момент нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    При этом Ушаков подчеркнул, что оба лидера будут находиться на совместных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил: «Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», передает ТАСС.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    30 августа 2025, 02:32
    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».

    Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».

    Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».

    Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    29 августа 2025, 14:53
    Путин обсудил с Совбезом приоритеты отношений со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обозначил приоритетные задачи России в отношениях с отдельными странами СНГ, подчеркнув важность этого направления для внешней политики.

    Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой на пространстве Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

    На открытии традиционного оперативного совещания с Советом безопасности он обозначил тематику встречи, подчеркнув важность политики России в рамках СНГ.

    «Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ», – заявил глава государства. Он уточнил, что речь идет о приоритетных направлениях, целях и ближайших шагах в отношениях с отдельными странами Содружества.

    В качестве профильного докладчика Путин пригласил выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также, по словам президента, остальные участники совещания, проводимого по видеосвязи, смогут представить свои мнения и предложения по обозначенной теме.

    8 августа Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. На встрече глава МВД и директор ФСБ выступили с докладами.

    30 августа 2025, 01:45
    Путин подчеркнул продвижение Россией и Китаем справедливого мироустройства

    Путин: Россия и Китай в вопросах мироустройства смотрят в одном направлении

    Путин подчеркнул продвижение Россией и Китаем справедливого мироустройства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «У Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства», – сказал Путин.

    Он отметил взаимодействие России и Китая в многосторонних форматах, в частности, БРИКС и ШОС. Путин заявил, что обе страны способствуют укреплению БРИКС с целью роста его «влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры». Россия и Китай считают, что роль БРИКС в решении острых проблем современности должна расти.

    Путин отметил, что ШОС поддерживает «строительство более справедливого многополярного мироустройства», в основе которого лежит международное право при центральной координирующей роли ООН.

    По словам президента, этим целям должно способствовать «формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности».

    Напомним, Путин заявил, что Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

