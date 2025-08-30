Путин рассказал о предстоящем визите в Китай

Путин: Си Цзиньпин демонстрирует всему миру равноправный диалог с партнерами

Tекст: Антон Антонов

Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин указал, что «на торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем».

Президент подтвердил, что «совсем скоро» по приглашению Си Цзиньпина посетит с ответным визитом в Китай – город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также Пекин, где состоятся российско-китайские переговоры.

«Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», – сказал Путин.

Он также сообщил, что в Пекине планируют воздать «должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов», которые одержали победу над милитаристской Японией.

Путин назвал Си Цзиньпина «настоящим лидером крупной мировой державы» и «волевым руководителем» с глобальным кругозором. По его словам, для Китая очень важно, что «именно такой человек находится у руля» в переломный момент международной жизни. Как отметил Путин, Си Цзиньпин демонстрирует «всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами».

В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

