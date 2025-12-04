Tекст: Денис Тельманов

Поставки российской нефти в Индию идут ритмично, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российские нефтяные компании считают своих индийских партнеров надежными и настроены на продолжение сотрудничества. По его словам, рынок Индии остается важным для российского энергетического сектора.

Путин также задался вопросом, почему у Индии не должно быть возможности приобретать российское топливо, если к этому прибегают и США. Президент отметил, что Москва готова обсуждать сделку по поставкам нефти с Нью-Дели, в том числе и с участием Дональда Трампа, если потребуется.

Таким образом, сотрудничество России и Индии в сфере энергоресурсов продолжает развиваться на фоне сохраняющегося интереса обеих сторон к долгосрочным контрактам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди больше нельзя воспринимать как колонию.

Российский лидер подчеркнул, что с Индией нельзя разговаривать так, как это делали 77 лет назад. Путин назвал Индию серьезной силой на мировой арене.

Путин также отметил, что история отношений между Россией и Индией уникальна. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что система поставок нефти между Россией и Индией способна адаптироваться к меняющимся внешним факторам.