Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.