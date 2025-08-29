Песков анонсировал публикацию интервью Путина китайским СМИ

Песков сообщил о скорой публикации интервью Путина китайской прессе

Tекст: Елизавета Шишкова

Интервью президента России Владимира Путина китайским СМИ будет опубликовано сегодня ночью, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил: «Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью». Он также добавил: «Так что ждите».

Песков сообщил, что Россия и Китай считают потенциал двусторонних отношений еще не реализованным, и обе стороны сходятся в этой оценке.

По его словам, Москва и Пекин продолжают развивать стратегическое партнерство и видят дополнительные возможности для его углубления.

Отношения между Россией и Китаем остаются особо привилегированными, подчеркнул пресс-секретарь президента, По его словам, объем этих отношений трудно переоценить, а обе страны дорожат достигнутым уровнем взаимодействия.«

Если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства, и мы дорожим этими отношениями, – отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит визит в Китай и примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне сопротивления Японии.

На юбилейные мероприятия по случаю победы во Второй мировой и над японскими захватчиками в Китай пригласили 26 мировых лидеров.