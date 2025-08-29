Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.0 комментариев
Песков сообщил о скорой публикации интервью Путина китайской прессе
Президент России Владимир Путин даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай, его публикация ожидается ночью, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Интервью президента России Владимира Путина китайским СМИ будет опубликовано сегодня ночью, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил: «Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью». Он также добавил: «Так что ждите».
Песков сообщил, что Россия и Китай считают потенциал двусторонних отношений еще не реализованным, и обе стороны сходятся в этой оценке.
По его словам, Москва и Пекин продолжают развивать стратегическое партнерство и видят дополнительные возможности для его углубления.
Отношения между Россией и Китаем остаются особо привилегированными, подчеркнул пресс-секретарь президента, По его словам, объем этих отношений трудно переоценить, а обе страны дорожат достигнутым уровнем взаимодействия.«
Если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства, и мы дорожим этими отношениями, – отметил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит визит в Китай и примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.
Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне сопротивления Японии.
На юбилейные мероприятия по случаю победы во Второй мировой и над японскими захватчиками в Китай пригласили 26 мировых лидеров.