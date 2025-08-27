Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

Удивившая Путина в Сарове своей молодостью морячка рассказала о карьерном росте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй помощник капитана ледокола «Арктика» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодой внешностью и высоким званием, поделилась подробностями своего карьерного пути, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что уже через два дня сдаст экзамен в Мурманске, после чего при успешной сдаче ее могут назначить старшим помощником капитана с разрешением Ростехнадзора на управление атомным объектом.

По словам Вдовиной, интерес к морской профессии у нее появился благодаря семье: дедушка был капитаном дальнего плавания, мама и брат также связали жизнь с флотом. Девушка отметила, что в начале карьеры столкнулась с трудностями из-за образования и пола, но решила получить высшее профильное образование и поступила в университет морского и речного флота имени С.О. Макарова.

Вдовина уточнила: «Вообще, не редкость, что сейчас молодые женщины занимают должности на флоте. Есть достаточно молодые старшие помощники атомного ледокольного флота – и 27, и 28 лет. И девушка у нас еще есть, которая уже в 28 лет стала старшим помощником. А удивился (Путин), потому что не знал, сколько мне лет. Я выгляжу младше своих лет. Генетика, наверное. Уже после встречи у меня спросили, почему президент подумал, что я школьница, хотя мне 31. Я все время шучу, что Арктика сохраняет молодость людей, люди там не стареют из-за низких температур».

Она также отметила, что женщин на атомном флоте становится больше не только среди обслуживающего персонала, но и среди инженеров, хотя в экипаже «Арктики» их всего пять из 54 человек. Сейчас Вдовина находится в отпуске, а ледокол отправится в новый рейс в декабре в район Обской губы, где экипаж встретит Новый год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 80-летию атомной отрасли России, стало известно о назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал». Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Росатом» занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько объектов.