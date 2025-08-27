Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Песков: Кремль готовит график Путина на саммите ШОС в Китае
Ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что конкретная информация о встречах станет известна позднее.
Напомним, президент Путин намерен посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.
В КНР заявляли, что на саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября приглашены лидеры более 20 государств и представители 10 международных организаций.