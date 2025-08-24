  • Новость часаСобянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    Минпросвещения утвердило 17 обязательных школьных предметов с 2026 года
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    4 комментария
    24 августа 2025, 13:56 • Новости дня

    Стало известно о четырехдневном визите Путина в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин намерен посетить Китай на следующей неделе для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР, сообщает ТАСС. По информации журналиста ВГТРК Павла Зарубина, визит предполагает проведение масштабных переговоров между делегациями России и Китая. В рамках поездки Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском городе Тяньцзинь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая заявил, что на саммите ШОС примут участие более 20 лидеров государств. Китай также пообещал поддержать Россию в организации Восточного экономического форума.

    22 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Кириенко за работу по созданию Росатома

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове поблагодарил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который работал над созданием Росатома и руководил госкорпорацией до 2016 года.

    Путин заявил, что Россия гордится научными триумфами таких ученых, как Игорь Курчатов и Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Яков Зельдович. Они дали жизнь множеству «новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что в 2007 году появилась госкорпорация Росатом, задачей которой было «сохранить и приумножить это великое наследие». «Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал Путин. Зал приветствовал Кириенко аплодисментами.

    Путин подчеркнул, что решение создать Росатом позволило обеспечить «высокую динамику развития» атомной отрасли в России в 21 веке.

    Ранее в Сарове на выставке о будущем научных центров в закрытых городах президенту представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина. Директор института Михаил Железнов поблагодарил главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. На это Путин уточнил, что «Сергей Владиленович занимался созданием корпорации».

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Накануне на праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии. По его словам, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли и создании Росатома. Тогда «очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву». «Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – рассказал Кириенко.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 11:08 • Новости дня
    Путин удивился должности девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути

    Путин удивился, что вторым помощником капитана ледокольного флота оказалась девушка

    Путин удивился должности девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент Владимир Путин отметил неординарную профессию и молодость девушки, работающей вторым помощником капитана на ледокольном флоте.

    Владимир Путин провел встречу с работниками атомной отрасли в Сарове, передает РИА «Новости». Одна из участниц, занимающая должность второго помощника капитана на ледокольном флоте, задала президенту вопрос о значимости Северного морского пути.

    Глава государства выразил свое удивление, услышав, кем работает девушка.

    «Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», – отметил Владимир Путин.

    Путин пожелал девушке успехов в профессиональной деятельности.

    Ранее Путин заявил, что объемы перевозок по Северному морскому пути могут резко возрасти.

    Президент России также подчеркнул, что стратегические атомные подводные лодки в Арктике обеспечивают стране военное преимущество.

    Комментарии (24)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Комментарии (5)
    23 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий публично выразил сожаление по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив, что его поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

    Архиепископ Алексий принес извинения за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, передает Lenta.ru.

    Его обращение было опубликовано на официальном сайте Православной церкви в Америке. Священнослужитель отметил, что инициатором встречи выступил он сам.

    По словам архиепископа, некоторые представители общественности посчитали, что во время беседы с Путиным он не воспользовался возможностью призвать к миру на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Алексий напомнил, что церковь неоднократно осуждала «агрессию против Украины».

    В тексте обращения архиепископ заявил: «Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал».

    Напомним, Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием после переговоров и пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

    Во время визита в Анкоридж Путин обменялся с архиепископом православными иконами.

    Комментарии (32)
    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    Комментарии (33)
    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Путин рассказал, о чем мечтает

    Путин рассказал, что мечтает об успехах россиян

    Путин рассказал, о чем мечтает
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал лидеру сообщества студентов Росатома Владимиру Кузнецову, о чем он мечтает.

    Кузнецов во время встречи Путина с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове сказал, что сам он мечтает быть полезным России. Также Кузнецов отметил, что мечтает создать большую крепкую семью. После этого он поинтересовался у главы российского государства, о чем мечтает президент страны.

    «О том, чтобы у вас все получилось. Это моя работа, цель», – сказал Путин. Его ответ собравшиеся встретили аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Комментарии (14)
    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас способы ведения боевых действий меняются каждый месяц, если отстать, то потери резко возрастают и динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отставание на несколько недель ведет к резкому росту потерь или снижению динамики продвижения на линии боевого соприкосновения. «Несколько месяцев достаточно, и все», – заявил президент.

    Путин отметил, что российские специалисты постоянно работают над повышением эффективности вооружений.

    «Вот эффективность – прямо сегодня одно применяем средство, раз – падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает», – сказал президент.

    «У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете», – сказал он.

    Напомним, как отметил Путин, недружественные России элиты заявляют о том, что Москва якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 00:37 • Новости дня
    Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной

    Tекст: Антон Антонов

    Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция уже снижается, заявил президент России Владимир Путин.

    В Сарове губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с президентом отметил, что высокая ставка ведет к снижению «инвестиционного спроса». «Она не будет вечной, инфляция снижается», –приводит слова Путина ТАСС.

    Президент добавил, что «финансовые власти» отреагируют на изменение ситуации с инфляцией «соответствующим образом».

    Напомним, Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году, если экономическая ситуация будет соответствовать базовому сценарию. В июле Банк России снизил ключевую ставку до 18%.


    Комментарии (12)
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    22 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Путин заявил о возможности резкого роста объемов перевозок по Севморпути

    Tекст: Антон Антонов

    Есть основания считать, что объемы перевозок по Северному морскому пути резко возрастут, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

    Путин подчеркнул, что СМП «значим для нашей страны», при этом многие страны мира заинтересованы в его использовании. «Это наше конкурентное преимущество, и, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь», –приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент с «осторожностью» отметил, что имеются «основания полагать», что объем перевозок может «резко» возрасти в результате «увеличения навигации» в связи с изменением климата.

    Путин подчекрнул, что «Арктическая зона, Северный морской путь» и работа Росатома в данном регионе «имеют огромную перспективу», развитие идет «очень хорошими темпами».

    О значимости Северного морского пути Путина спросила молодая девушка. Президент поинтересовался, кем она работает. «Второй помощник капитана (на ледокольном флоте)? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», – заявил Путин, услышав ответ. Он пожелал ей успехов.

    Путин указал, что Россия обладает сегодня беспрецедентно мощным ледокольным флотом и насчитывает к текущему моменту восемь атомных ледоколов. При этом их количество в скором времени увеличится в полтора раза, отметил президент. «В мире такого флота нет ни у одной страны», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин также отметил, что вопросы обороноспособности России во многом связаны с исследованием и использованием северных широт.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации