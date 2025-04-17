В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Швыдкой поддержал желание Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира в России
Швыдкой поддержал инициативу Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал желание Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию, отметив важность инициативы для укрепления понимания ценностей страны.
Швыдкой выразил поддержку инициативе американского актера Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию, сообщает ТАСС. По его словам, это поможет укрепить понимание ценностей, которые отстаивает Россия.
Швыдкой отметил, что чем больше знаковых личностей, таких как Ван Дамм, приедут в страну, чтобы лично увидеть происходящее, тем лучше.
Спецпредставитель подчеркнул, что любая мирная инициатива заслуживает внимания, особенно когда речь идет о России и ее интересах. Он считает, что такие действия способствуют консолидации вокруг президента и ключевых ценностей.
Ранее Ван Дамм обратился к руководству России с просьбой стать послом мира. Видео с его обращением было размещено в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.
Отметим, что в 2022 году голливудского актера бельгийского происхождения заметили в одной из клиник Ужгорода на западе Украины.