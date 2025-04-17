Швыдкой поддержал инициативу Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию

Tекст: Мария Иванова

Швыдкой выразил поддержку инициативе американского актера Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию, сообщает ТАСС. По его словам, это поможет укрепить понимание ценностей, которые отстаивает Россия.

Швыдкой отметил, что чем больше знаковых личностей, таких как Ван Дамм, приедут в страну, чтобы лично увидеть происходящее, тем лучше.

Спецпредставитель подчеркнул, что любая мирная инициатива заслуживает внимания, особенно когда речь идет о России и ее интересах. Он считает, что такие действия способствуют консолидации вокруг президента и ключевых ценностей.

Ранее Ван Дамм обратился к руководству России с просьбой стать послом мира. Видео с его обращением было размещено в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.

Отметим, что в 2022 году голливудского актера бельгийского происхождения заметили в одной из клиник Ужгорода на западе Украины.



