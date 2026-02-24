  • Новость часаКремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
    Азиатские мигранты хоронят главную мечту националистов Прибалтики
    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    Мерц отправился в Китай с делегацией бизнесменов на фоне торгового кризиса
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    41 комментарий
    24 февраля 2026, 13:27

    Песков заявил о консолидации общества вокруг президента за время СВО

    Песков заявил о консолидации общества вокруг президента Путина за время СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг президента страны Владимира Путина на фоне спецоперации.

    Россия заметно изменилась за время проведения спецоперации на Украине, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, за последние четыре года в стране наблюдается значительная консолидация общества вокруг главы государства.

    «Россия и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года, произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остается основной задачей спецоперации.

    Он также отметил, что спецоперация началась как ответ на действия киевского режима, но после вмешательства Запада приобрела иной масштаб.

    Спецоперация на Украине изменила Россию, страна получила больше суверенитета, вырос авторитет за пределами Запада, увеличились военные возможности, а граждане сплотились на благо страны.

    23 февраля 2026, 16:59
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 14:49
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:55
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 10:43
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (4)
    24 февраля 2026, 09:55
    Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

    Он отметил, что ситуация в этом районе находится под пристальным наблюдением руководства республики.

    Пушилин подчеркнул значимость соседнего населенного пункта Рай-Александровка, который, по его словам, сейчас играет важную роль в вопросах водоснабжения региона. Он также заявил: «Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка – населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в 2026 году наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    В районах Гришина и Удачного под Красноармейском идут ожесточенные бои.

    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию жителей Святогорска в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:54
    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» Протасов рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО
    @ кадр из сериала

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер Олег Протасов, известный по фильму «Глухарь», поделился историей о том, как был ранен в руку осколком во время пребывания на передовой в зоне спецоперации.

    Олег Протасов в эфире программы «Звезды сошлись» признался, что неоднократно посещал зону спецоперации, передает НТВ. Впервые он оказался там 15 апреля 2022 года.

    По словам артиста, он несколько раз бывал и за линией фронта. Во время одной из таких поездок он получил осколочное ранение руки.

    Олег Протасов рассказал: «Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать, в ночь на 19 июля. Две мины прилетело».

    От взрыва выбило стекла, и осколок попал актеру в руку. Протасов отметил, что ему повезло, так как он спал, прикрыв этой рукой голову.

    Ранее актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО в январе 2026 года. Он был известен по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:32
    В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы

    ВС России ликвидировали начальника украинской погранзаставы в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Рубежное в Харьковской области был уничтожен командный пункт украинской пограничной комендатуры, в результате чего погиб начальник погранзаставы в звании капитана, сообщили в силовых структурах.

    В Харьковской области был ликвидирован начальник украинской погранзаставы при уничтожении командного пункта ПКШР «Шквал» 11-й бригады «Форпост» в районе села Рубежное, передает РИА «Новости».

    «Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович – начальник погранзаставы», – сообщил источник.

    Мякота находился в зоне поражения в момент удара по объекту.

    Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.

    Под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, который координировал диверсионные группы и беспилотники.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:12
    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

    Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией, сообщает агентство AFP.

    Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

    В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

    Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

    По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

    Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

    Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

    The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.


    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 08:45
    Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники ВСУ выходят на связь с российскими силовиками, предлагая за криптовалюту передать координаты украинских позиций, сообщил представитель силовых структур.

    Российские силовики фиксируют случаи, когда иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, обращаются с предложением за криптовалюту передать координаты украинских позиций, включая собственные, передает ТАСС.

    Источник уточнил, что иностранцы, находящиеся в рядах ВСУ, также связываются с российской стороной с просьбами о помощи для возвращения на родину. По его словам, такие обращения часто касаются юридической помощи, а также поиска контакта с консульствами или посольствами.

    Количество подобных обращений от иностранных наемников меньше, чем от украинских военнослужащих, однако речь идет о десятках случаев, что собеседник агентства назвал «весьма впечатляющим результатом».

    Ранее российское Минобороны заявляло о наличии наемников из разных стран в рядах ВСУ и подчеркивало, что их используют как «пушечное мясо», не заботясь о жизни иностранных бойцов.

    Ранее сообщалось, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток.

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, что иностранные наемники становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 00:23
    В 2026 году ВСУ потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери украинских военных подразделений только в 2026 году составили уже около 65 тысяч бойцов. А с начала спецоперации общие потери ВСУ превысили 1,5 млн человек, включая убитых и раненых.

    В 2026 году Вооруженные силы Украины потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих. А с момента начала СВО эта цифра превысила 1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.

    В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.

    Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.

    Аналогичные цифры боевых потерь украинской стороны ранее озвучил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его данным, потери украинских войск также превысили 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 15:40
    ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около двух рот личного состава элитных подразделений ВСУ погибли на рубеже между Запорожской и Днепропетровской областями.

    Потери понесли три штурмовые бригады – 95-я, 92-я, 82-я, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» в зоне от Воздвижевки и Любицкого до Покровского, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Основные потери личного состава ВСУ были вызваны ударами корректируемых авиационных бомб ФАБ, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, уточнил собеседник агентства.

    «95-я, 92-я, 82-я штурмовые бригады ВСУ, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» за три дня понесли большие потери на рубеже от Воздвижевки и Любицкого в Запорожской области до Покровского в Днепропетровской области. Всего – около двух рот личного состава», – сообщил источник.

    Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:25
    Раненый боец СВО отстрелил себе ногу автоматом, чтобы выжить

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участник спецоперации Александр Федоров из Якутии решился на отчаянный шаг ради спасения жизни после тяжелого ранения и начала гангрены, об этом военнослужащий рассказал сам.

    Федорову 39 лет, ему пришлось самостоятельно провести операцию в полевых условиях, инцидент произошел во время боев за населенный пункт Нью-Йорк в ДНР, передает RT.

    Вывоз раненых был невозможен из-за сражений. У мужчины началось заражение крови после серьезного увечья.

    «Ногу разорвало в двух местах. Где-то прошло пять-шесть или семь дней. У меня все загноилось... Автомат беру и стреляю в ногу. Около 20 раз выстрелил, в кость попасть не мог. Потом попал», – рассказал военный.

    Выжить штурмовику помогли мысли о родителях и поддержка сослуживцев, которые все это время находились рядом. Спустя десять дней Александра удалось эвакуировать. Позже боец добавил, что сдержал данное матери обещание вернуться.

    В 2024 году российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:23
    Балицкий сообщил о блокировке эвакуации медиков из-за дронов ВСУ

    Балицкий: ВСУ мешают эвакуировать медперсонал после атаки БПЛА на скорую

    Tекст: Вера Басилая

    После атаки дрона на скорую помощь в Запорожской области, эвакуация медиков остается невозможной из-за угрозы повторных ударов с воздуха, сообщил губернатор Евгений Балицикий.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар беспилотником по карете скорой помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского округа. По его словам, автомобиль направлялся на экстренный вызов к пациенту, когда попал под атаку дрона.

    Балицкий отметил, что благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме, пострадавших нет.

    Он уточнил, что эвакуировать персонал и транспортировать поврежденную машину невозможно из-за опасности повторного удара с воздуха. Ситуация остается напряженной, на месте работают оперативные службы.

    В результате массированной атаки ВСУ были введены временные отключения электроэнергии более чем в 260 населенных пунктах Запорожской области.

    На территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    Бригада скорой помощи в медицинском автомобиле погибла из-за атаки украинского БПЛА в территории Херсонской области.

    Медицинский автомобиль 26 января подвергся удару беспилотника ВСУ в Запорожской области, он вез пациента в больницу, пострадал шофер.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 17:01
    Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА

    Начало матча КХЛ «Сочи» – ЦСКА отложили на фоне угрозы атаки БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярный матч КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА не стартовал в назначенное время из-за объявленной угрозы атаки беспилотников в Сочи.

    Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА был отложен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города, передает РИА «Новости».

    Игра должна была стартовать в 17:00 по московскому времени, однако незадолго до начала в Сочи во второй раз за день была объявлена тревога из-за возможной атаки БПЛА, в городе сработали сирены системы оповещения.

    Ведущая КХЛ ТВ сообщила: «Начало матча в Сочи отложили». При этом дополнительных подробностей о ситуации и о сроках возможного переноса встречи пока не поступало.

    Организаторы матча призывают болельщиков сохранять спокойствие и следить за последующими сообщениями от КХЛ и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Силы ПВО днем в понедельник отразили атаку 27 украинских беспилотников за три часа.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 15:45
    Силы ПВО отразили атаку 27 украинских дронов за три часа

    Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    За три часа силы ПВО уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Белгородской области.

    В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны

    Операция по перехвату проходила с 12.00 до 15.00 по московскому времени.

    «В период с 12.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отметили в ведомстве.

    По данным министерства, наибольшее количество дронов – 13 единиц – было сбито над Белгородской областью. Также пять беспилотников уничтожены над Азовским морем, четыре – над Краснодарским краем, по два – над Курской областью и Крымом, еще один – над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за предыдущие четыре часа силы ПВО России сбили 34 украинских беспилотника.

    А минувшей ночью силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 03:15
    ФСБ задержала жителя Приморья за передачу секретных данных Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье задержан мужчина, который признался в передаче оборонных данных Украине через Telegram, он сотрудничает со следствием.

    Как сообщает РИА «Новости», сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. По информации региональной антитеррористической комиссии, задержанный передавал ГУР министерства обороны Украины сведения об оборонных объектах Приморского края и инфраструктуре железнодорожных путей с помощью мессенджера Telegram.

    В сообщении комиссии уточняется: «Задержан подозреваемый в государственной измене. Подозреваемый работал на ГУР министерства обороны Украины. Через мессенджер Telegram передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей. Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием».

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, дополнительные подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ заявила, что ВСУ и спецслужбы Украины способны оперативно получать данные из мессенджера Telegram и использовать их в боевых целях.

    В Краснодаре задержанный передавал информацию об участниках спецоперации на Украине, собирал пожертвования для ВСУ и призывал к насилию над российскими военными.

    Российские правоохранители фиксируют рост числа диверсионно-террористических актов с участием подростков, за которыми стоят украинские спецслужбы, обрабатывающие молодежь через соцсети и мессенджеры. Российские силовые структуры пресекают значительно больше подобных преступлений еще на стадии подготовки, и громкие случаи остаются редкими.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    Париж наказал посла США во Франции
    Посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией
    Высокопоставленный генерал США предупредил о рисках удара по Ирану
    Глава Башкирии прокомментировал задержание министра культуры республики
    В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Азиатские мигранты хоронят главную мечту националистов Прибалтики

    Латвия выходила из СССР под лозунгом «Латвия для латышей» – и именно ради воплощения этого идеала десятилетиями ущемляла и изгоняла местное русское население. Теперь латышские националисты пребывают в ступоре: выяснилось, что для выживания Латвии вместо русских им необходимо завозить в страну азиатов и мусульман. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

