Песков заявил о консолидации общества вокруг президента Путина за время СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия заметно изменилась за время проведения спецоперации на Украине, заявил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, за последние четыре года в стране наблюдается значительная консолидация общества вокруг главы государства.

«Россия и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года, произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента», – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остается основной задачей спецоперации.

Он также отметил, что спецоперация началась как ответ на действия киевского режима, но после вмешательства Запада приобрела иной масштаб.

Спецоперация на Украине изменила Россию, страна получила больше суверенитета, вырос авторитет за пределами Запада, увеличились военные возможности, а граждане сплотились на благо страны.