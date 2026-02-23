23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Начало матча КХЛ «Сочи» – ЦСКА отложили на фоне угрозы атаки БПЛА
Регулярный матч КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА не стартовал в назначенное время из-за объявленной угрозы атаки беспилотников в Сочи.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА был отложен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города, передает РИА «Новости».
Игра должна была стартовать в 17:00 по московскому времени, однако незадолго до начала в Сочи во второй раз за день была объявлена тревога из-за возможной атаки БПЛА, в городе сработали сирены системы оповещения.
Ведущая КХЛ ТВ сообщила: «Начало матча в Сочи отложили». При этом дополнительных подробностей о ситуации и о сроках возможного переноса встречи пока не поступало.
Организаторы матча призывают болельщиков сохранять спокойствие и следить за последующими сообщениями от КХЛ и экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.
Силы ПВО днем в понедельник отразили атаку 27 украинских беспилотников за три часа.