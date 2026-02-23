Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА

Начало матча КХЛ «Сочи» – ЦСКА отложили на фоне угрозы атаки БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ЦСКА был отложен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города, передает РИА «Новости».

Игра должна была стартовать в 17:00 по московскому времени, однако незадолго до начала в Сочи во второй раз за день была объявлена тревога из-за возможной атаки БПЛА, в городе сработали сирены системы оповещения.

Ведущая КХЛ ТВ сообщила: «Начало матча в Сочи отложили». При этом дополнительных подробностей о ситуации и о сроках возможного переноса встречи пока не поступало.

Организаторы матча призывают болельщиков сохранять спокойствие и следить за последующими сообщениями от КХЛ и экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.

Силы ПВО днем в понедельник отразили атаку 27 украинских беспилотников за три часа.