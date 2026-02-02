Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.
Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».
В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».
В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.