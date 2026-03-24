Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых российские войска наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Рыжевки, Кияницы, Малой Рыбицы, Суходола, Хотени и Новой Сечи.

Штурмовые группы «Севера» в Сумском районе за сутки продвинулись на 18 участках фронта, а в Глуховском районе – на двух, при этом продвижение составило до 250 метров, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Командование ВСУ пытается остановить наступление, перебрасывая резервы из тыловых районов, однако подразделения «Северян» своевременно выявляют и уничтожают перемещение украинских войск.

В Шосткинском районе ВСУ предприняли одну контратаку в направлении села Сопычь, однако в результате огневого воздействия живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

Командование ВСУ безуспешно перебрасывает инженерные подразделения для сдерживания российского наступления. Нехватка личного состава заставляет украинских инженеров не только строить укрепления, но и дежурить на опорных пунктах.

На Харьковском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают наступление, нанося удары по скоплениям ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Старого Салтова, Великого Бурлука, Нестерного и Волоховского.

На Липцовском направлении отмечены случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ после применения тяжелых огнеметных систем. На Волчанском направлении продвижение российских войск составило до 500 м на 11 участках, а на Великобурлукском – до 700 м на пяти участках.

В район Нестерного переброшены наиболее подготовленные украинские штурмовые группы, многие из которых имеют опыт участия в украинской карательной «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и причастны к преступлениям против мирных жителей.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – сказано в сообщении.

