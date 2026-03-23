Tекст: Антон Антонов

Штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, ведя интенсивные бои. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Искрисковщины, Пролетарского, Могрицы, Кондратовки и села Новая Сечь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 18 участках фронта, а в Глуховском – на двух, продвижение составило до 300 м. В районе села Сопычь бойцы «Севера» зачистили лесные массивы и освободили Потаповку.

ВСУ безуспешно пытаются остановить наступление российских сил, из-за нехватки личного состава офицеры медицинской службы ВСУ переводятся в пехотные подразделения.

В Краснопольском районе российские штурмовые отряды продвинулись до 900 м.

На Харьковском направлении штурмовики «Севера» также ведут наступление, нанося удары по силам ВСУ в районах Избицкого, Верхней Писаревки, Нестерного, Приколотного, а также Польного и Соснового Бора.

На Липцовском направлении существенных изменений не зафиксировано, российские артиллерия и БПЛА продолжают работать по позициям ВСУ.

На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись до 350 м на десяти участках, а военные химики применяют ТОС по опорным пунктам ВСУ в районе Волчанских Хуторов.

Украинские расчеты БПЛА из 159 отдельной механизированной бригады ВСУ были переведены в штурмовые отряды и переброшены в район Волчанских Хуторов, где впоследствии пропали без вести.

На Великобурлукском направлении российские отряды продвинулись до 300 м на трех участках, расчет ТОС уничтожил живую силу ВСУ в районе Шевяковки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили от ВСУ Потаповку в Сумской области.