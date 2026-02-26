МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных

Мирошник: ВСУ использовали пленных как манекенов для медицинских экспериментов

Tекст: Вера Басилая

Украинские медики, по данным дипломатов, использовали российских военнопленных для обучения студентов сложным и болезненным медицинским процедурам, передает ТАСС.

В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника приводятся показания российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

Согласно свидетельствам, перед передачей пленных в официальное СИЗО их привезли в больницу города Сумы. Вместо оказания помощи раненым, местные врачи использовали их для обучения практикантов проведению опасных для здоровья процедур.

Один из военнопленных рассказал, что у него было осколочное ранение в правую руку, возле локтя.

«Доктор спрашивает у нашего конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий говорит: «Да, перемотай, и сойдет». Сразу не стали перематывать, привели практикантов-медиков», – рассказал пленный.

Он сообщил, что врач указал практикантам брать кровь из артерий, после чего практикант впервые пробовал выполнить эту процедуру на нем, что вызвало сильную боль. В результате, как уточняется, медицинская помощь не была оказана, рана не была обработана и зашита, из-за чего позже началось загноение, а срок зарастания раны составил не менее семи месяцев.

Ранее Мирошник заявил, что украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ.

Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.