Житель Владимирской области получил 15 лет за подготовку подрыва
Во Владимирской области мужчине дали 15 лет за попытку подрыва авиатехники
Мужчина из Киржачского района Владимирской области получил 15 лет лишения свободы за содействие иностранному государству и подготовку диверсии с применением дронов, сообщили в областном суде.
Владимирский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Киржачского района, которого признали виновным в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает пресс-служба судов региона. Суд установил, что осужденный был участником диверсионного сообщества и предоставлял данные о военных и гражданских объектах сотруднику СБУ для нанесения ударов беспилотниками. Он приобрел несколько дронов, прошел обучение по их управлению и подготовил взрывчатку для организации диверсий против авиационной техники Вооруженных сил России.
По данным суда, его деятельность координировал руководитель организованной преступной группы. Мужчина доставил к себе домой взрывчатые вещества для сборки самодельных устройств. 15 марта 2025 года его задержали сотрудники ФСБ России. На суде он признал вину и содействовал расследованию.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет: первые два года шесть месяцев отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 500 тыс. рублей и ограничение свободы на год и шесть месяцев. Конфискованы ноутбук, телефон и несколько дронов с комплектующими. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта другого жителя Владимирской области задержали по подозрению в подготовке подрыва российской военной авиатехники по заданию украинских спецслужб.
Также в четверг бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к пяти годам колонии.