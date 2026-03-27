Дело блогера Сюткина за фейки об армии направлено в суд

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», следствие завершило расследование уголовного дела против блогера Павла Сюткина, обвиняемого по статье 207.3 УК РФ за публикацию ложных сведений о применении Вооруженных сил России. В сообщении уточняется, что дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистической экспертизе, содержали заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения на Украине.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Павла Сюткина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом »д« части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в официальном заявлении.

Сюткин был арестован в октябре 2025 года. По данным правоохранительных органов, основанием для возбуждения дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.

Павел Сюткин известен как «историк русской кухни», он публиковал книги, выступал с комментариями в прессе и вел Telegram-канал. В октябре его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) заочно назначили девять лет колонии общего режима и запретили администрировать сайты на шесть лет.

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Илье Варламову* (иноагент, в списке экстремистов и террористов) по делу о фейках о российской армии.

Блогер Майкл Наки* (признан в РФ иноагентом), осужденный за фейки об армии, накопил задолженность перед российским бюджетом в размере более 198 тыс. рублей.