  • Новость часаПутин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране
    США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране
    США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Названы сроки возможного запрета на экспорт бензина из России
    Мнения
    Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 19:19 • Справки

    Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    Когда сходит Благодатный огонь в 2026 году

    Схождение Благодатного огня привязано к дате православной Пасхи и всегда происходит в Великую субботу – день, который в церковном календаре посвящен воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля.

    Традиционно событие происходит в полдень по местному времени, хотя точный момент ожидания может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Время схождения не фиксировано – оно определяется ходом богослужения.

    Где происходит схождение Благодатного огня

    Единственное место, где ежегодно происходит это событие, – храм Воскресения Христова в Иерусалиме, известный также как храм Гроба Господня. Этот храм, построенный в IV веке по указанию императора Константина, возведен на месте, где, по христианскому преданию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

    Внутри храма находится Кувуклия – небольшая часовня, сооруженная над пещерой Гроба Господня. Именно внутри Кувуклии, по свидетельствам верующих, и происходит схождение огня.

    Что такое Благодатный огонь простыми словами

    Благодатный огонь – это огонь, который, по убеждению православных христиан, чудесным образом появляется в Кувуклии в Великую субботу. Его считают символом Воскресения Христа и «Света истинного», исходящего из гроба.

    Для верующих это не просто религиозный обряд, а живое напоминание о событиях 2000-летней давности и ежегодное подтверждение Воскресения Спасителя. При этом важно понимать: догмата о божественной природе Благодатного огня в православном вероучении нет, и разные представители Церкви могут по-разному говорить о его природе.

    Как проходит церемония схождения Благодатного огня

    Все действо разворачивается в храме Гроба Господня, который вмещает около десяти тысяч человек. На площади перед храмом и прилегающих улицах собираются десятки тысяч паломников. Церемония начинается рано утром. В 11 часов хранитель ключей от храма – представитель мусульманской семьи Нусейбе, которая на протяжении многих веков выполняет эту обязанность, – опечатывает вход в Кувуклию.

    В полдень по местному времени начинается крестный ход. Священнослужители разных христианских конфессий – Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской, Коптской и Сирийской – обходят Кувуклию трижды. Патриарх Иерусалимский, сняв облачения и оставшись в одном подряснике, входит внутрь часовни. Его сопровождает представитель Армянской церкви, а перед дверью остаются коптский и сирийский епископы.

    Внутри Кувуклии патриарх преклоняет колени и молится. Период ожидания может длиться от нескольких минут до нескольких часов. В момент, когда, по убеждению верующих, происходит схождение огня, патриарх выносит из часовни зажженные факелы. Огонь мгновенно распространяется по храму: верующие зажигают от него свои свечи, собранные в пучки из 33 штук – по числу земных лет Христа.

    Откуда берется Благодатный огонь: разные точки зрения

    Вопрос о происхождении Благодатного огня не имеет однозначного ответа, и здесь сосуществуют разные взгляды.

    Религиозное объяснение. Православные верующие воспринимают схождение огня как чудо, которое происходит по молитве патриарха. Многие паломники свидетельствуют, что в первые минуты огонь действительно обладает необычными свойствами: не жжет кожу, позволяет «умываться» пламенем. Сторонники чудесной природы огня указывают на его самовозгорание в руках у верующих и на особое состояние людей в храме.

    Научные и критические версии. Существуют и альтернативные объяснения. В 2019 году греческий журналист Димитрис Аликакос выпустил книгу, в которой со ссылкой на иерусалимского архиепископа утверждал, что огонь зажигают с помощью зажигалки. Иерусалимский патриархат подал на журналиста в суд за клевету, но Афинский суд оправдал автора. Ученые также предлагают естественно-научные гипотезы: возможность возгорания в результате химической реакции или возникновение холодной плазмы в результате электрических разрядов.

    Позиция Церкви. Официальная позиция Русской православной церкви не требует от верующих безусловного принятия чудесной природы Благодатного огня. Как отмечает иерей Виктор Никишов, утверждение о божественном происхождении огня не является церковным догматом. Верующий может относиться к этому событию по-разному, сохраняя главное – веру в Воскресение Христа.

    Почему Благодатный огонь сначала не обжигает

    Многочисленные свидетельства паломников гласят, что в первые минуты после схождения Благодатный огонь не обжигает кожу. Люди якобы умываются пламенем, проводят им по лицу и рукам, ощущая лишь тепло. В 2016 году протоиерей Геннадий Заридзе, глава объединения православных ученых, провел измерение температуры огня с помощью пирометра. Сразу после схождения прибор показал 42 градуса Цельсия. Спустя четверть часа температура поднялась до 320 градусов.

    Ученые предлагают естественно-научное объяснение: если огонь действительно возникает из-за электрических разрядов, то в первые минуты он представляет собой так называемую холодную плазму, которая не обжигает. Однако окончательного научного подтверждения эта гипотеза не имеет.

    Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

    В народной среде распространена легенда: если Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света или на земле начнет править Антихрист. Эти представления не имеют под собой церковной основы. В Апокалипсисе Иоанна Богослова, где описываются последние времена, о Благодатном огне не говорится ничего. Священнослужители напоминают: страх того, что огонь может не сойти, превращает христиан в огнепоклонников и отвлекает от главного события – Пасхи. Сама церемония – это лишь часть богослужения Великой субботы, а не условие наступления праздника.

    Бывали ли случаи, когда огонь не сходил

    Исторические источники упоминают эпизоды, когда схождение огня происходило не по обычному сценарию. Согласно некоторым свидетельствам, в 1101 году, когда богослужение в храме совершало латинское духовенство, огонь не сошел в Великую субботу. Однако на следующий день, в Пасху, когда обряд начали проводить православные священники, огонь появился. В 1579 году, по свидетельствам очевидцев, огонь сошел не внутри Кувуклии, а снаружи храма – там, где находился патриарх Иерусалимский Софроний IV, которого не пустили внутрь.

    Можно ли попасть на схождение Благодатного огня

    Для обычного паломника попасть внутрь храма Воскресения Христова в момент церемонии практически невозможно. Вход разрешен только представителям официальных делегаций, прибывшим из разных стран, и паломникам, имеющим специальные пропуска. Вместимость храма составляет около десяти тысяч человек, в то время как желающих увидеть событие – сотни тысяч. Правоохранительные органы вводят ограничения движения, устанавливают кордоны, контролируют количество людей на площади.

    Однако увидеть церемонию можно в прямом эфире. В 2026 году трансляцию схождения Благодатного огня покажет Первый канал. Начало трансляции – в 13:00 по московскому времени.

    Как Благодатный огонь доставляют в Россию

    С 2003 года доставкой Благодатного огня в Россию занимается Фонд Андрея Первозванного. Накануне церемонии в Иерусалим отправляется делегация из ста человек – священнослужители, государственные и общественные деятели, журналисты, предприниматели, деятели культуры. Вечером в Великую субботу делегация возвращается специальным рейсом в Москву, в аэропорт Внуково, где огонь встречают верующие. Затем Благодатный огонь передают в храм Христа Спасителя и во все епархии Русской православной церкви.

    Для перевозки используют специальные лампады, которые не позволяют пламени потухнуть при взлете и посадке самолета. Ранее для этих целей использовали изделия, разработанные НАСА.

    Значение Благодатного огня для верующих

    Для православных христиан Благодатный огонь – не просто красивый обряд. Это символ Воскресения Христа, ежегодное напоминание о том, что свет победил тьму, а жизнь – смерть. Огонь, который зажигают в Иерусалиме, развозится по всему миру, и в пасхальную ночь миллионы свечей зажигаются от него в храмах России, Белоруссии, Грузии, Греции, Болгарии, Сербии, Казахстана, Сирии, Иордании и других стран. Для верующих это живая связь с евангельскими событиями и с единой церковной традицией, которая насчитывает уже много столетий.

    Кратко: главное о Благодатном огне в 2026 году

    • Что это: огонь, который, по убеждению православных, чудесным образом появляется в Кувуклии храма Гроба Господня в Великую субботу.

    • Когда сходит: 11 апреля 2026 года, в полдень по местному времени (точный момент не фиксирован).

    • Где проходит: храм Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме.

    • Как проходит церемония: запечатывание Кувуклии, крестный ход, молитва патриарха внутри часовни, вынос огня.

    • Догмат ли это: нет, утверждение о божественной природе огня не является церковным догматом.

    • Можно ли увидеть: да, трансляция на Первом канале начнется в 13:00 11 апреля.

    Частые вопросы

    Когда сходит Благодатный огонь?
    В Великую субботу, за день до православной Пасхи. В 2026 году – 11 апреля.

    Во сколько начинается церемония?
    Примерно в полдень по местному времени. Точный момент схождения не фиксирован, он может варьироваться.

    Можно ли увидеть схождение онлайн?
    Да, Первый канал традиционно ведет прямую трансляцию. Начало в 13:00 по московскому времени.

    Признают ли католики Благодатный огонь?
    Большинство католиков относятся к этому событию скептически или нейтрально. Католическая церковь не признает его чудесной природы, а сам обряд не входит в католическое богослужение Пасхи.

    Благодатный огонь и Пасха: в чем связь

    Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу – день, когда Церковь вспоминает пребывание Христа во гробе. На следующий день наступает Пасха – праздник Воскресения. Огонь символизирует тот самый «Свет истинный», который, по евангельскому слову, исшел из гроба в момент Воскресения Спасителя. Для верующих эта церемония становится мостом между страстными днями и пасхальной радостью, напоминая о главном событии христианской истории.

    Главное
    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации