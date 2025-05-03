Пентагон испытал прототип гиперзвуковой ракеты морского базирования

Tекст: Антон Антонов

Запуск ракеты был осуществлен методом холодного старта, при котором ракета выбрасывается из контейнера с помощью газов, а работа маршевого двигателя начинается уже в воздухе вдали от платформы.

Вице-адмирал Джонни Вольф подчеркнул, что этот метод позволяет безопасно извлекать ракету из платформы, выводя ее на безопасное расстояние над кораблем до включения двигателя, передает ТАСС.

«Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС», – сказал он.

В дальнейшем планируется вооружить такими гиперзвуковыми ракетами эсминцы типа Zumwalt.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO из-за финансовых трудностей и недостаточной эффективности. В феврале сообщалось, что гиперзвуковое оружие планируется поставить в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.