  • Новость часаКубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    3 мая 2025, 03:52 • Новости дня

    Пентагон испытал прототип гиперзвуковой ракеты морского базирования

    Tекст: Антон Антонов

    На мысе Канаверал провели запуск гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью, сообщил Пентагон.

    Запуск ракеты был осуществлен методом холодного старта, при котором ракета выбрасывается из контейнера с помощью газов, а работа маршевого двигателя начинается уже в воздухе вдали от платформы.

    Вице-адмирал Джонни Вольф подчеркнул, что этот метод позволяет безопасно извлекать ракету из платформы, выводя ее на безопасное расстояние над кораблем до включения двигателя, передает ТАСС.

    «Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС», – сказал он.

    В дальнейшем планируется вооружить такими гиперзвуковыми ракетами эсминцы типа Zumwalt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO из-за финансовых трудностей и недостаточной эффективности. В феврале сообщалось, что гиперзвуковое оружие планируется поставить в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

    30 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16

    Борисов сообщил о неисправности доставленного из США в Болгарию истребителя F-16

    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый американский истребитель F-16, прибывший в Болгарию в апреле, оказался неисправен, из-за чего не сможет участвовать в военном параде в мае, заявил лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

    Бывший премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов раскритиковал первый доставленный из США истребитель F-16, заявив о его неисправности во время беседы с журналистами в испанской Валенсии, передает bTV News.

    Борисов заявил, что президент Болгарии Румен Радев якобы сообщил журналистам о том, что «этот новый F-16 неисправен и не летает», а также призвал уволить главу ВВС Николая Русева, назвав его личным другом президента.

    «Как мы примем разваливающийся самолет за 100 млн долларов?» – возмущался Борисов на форуме Европейской народной партии.

    В ответ Радев напомнил, что закупка F-16 инициирована в 2019 году, когда Борисов был премьер-министром, и посоветовал привлечь средства на обслуживание американских истребителей вместо громкой критики правительства.

    Министр обороны Атанас Запрянов опроверг слухи о том, что самолет подержанный. Он добавил, что из США в Болгарию отправлен второй истребитель F-16 из восьми, которые страна приобрела по первому контракту в 2019 году, стоимостью 1,26 млрд долларов.

    Первый F-16 Block 70 приземлился в Болгарии 2 апреля на третьей авиабазе в Граф-Игнатиево, он является учебно-боевым (двухместным) самолетом. Позже с США был заключен второй контракт на восемь истребителей F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия ожидает первые истребители F-35 из США к октябрю текущего года, после того как завершатся поставки старых бельгийских F-16 на Украину.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    1 мая 2025, 08:06 • Новости дня
    ПВО России ночью сбили восемь украинских дронов над четырьмя областями

    Восемь беспилотников самолетного типа были сбиты в ночное время над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью восемь украинских беспилотников, передает РИА «Новости». По данным Минобороны, беспилотники были самолетного типа и были ликвидированы над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

    В сообщении министерства уточняется, что над каждой из этих областей были сбиты по два беспилотника. Все цели были поражены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силовики предотвратили атаку дронами, а в Белгородской области российская ПВО сбила беспилотники ВСУ, кроме того, ПВО России также уничтожила F-16 ВВС Украины.

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    30 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных за освобождение Нового в ДНР

    Белоусов поздравил 1-й гвардейский полк за успехи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны поздравил 1-й гвардейский мотострелковый полк с успешным участием в освобождении населенного пункта Новое, особо отметив мужество личного состава.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и военнослужащим 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка, принимавшим участие в освобождении Нового, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что полк взламывал глубоко эшелонированную оборону противника и доказал право носить звание «гвардейский» в тяжелых боях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что решительные действия полка позволяют успешно отбрасывать противника и способствуют продвижению войск группировки «Запад». Более 900 военнослужащих полка получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные мужество и героизм.

    Белоусов выразил благодарность за верность Родине и выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении задач спецоперации и защите национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой народной республике, а за неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

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    30 апреля 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области дронами

    ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, повреждены дома и автомобили, электроснабжение нарушено.

    Об атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, удары были нанесены по селам Соболевка, Муром, Майский, Нечаевка и Пороз.

    В селе Соболевка Валуйского округа зафиксировано четыре удара FPV-дронами, в результате чего поврежден легковой автомобиль.

    В селе Муром Шебекинского округа дроном уничтожен легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

    В Михайловском округе Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, в результате чего пострадал ребенок.

    В Белгородской области в семи приграничных населенных пунктах в ходе серии атак дронов были повреждены жилые дома, а также социальные и инфраструктурные объекты, однако пострадавших среди жителей нет.

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    30 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    Финляндия запросила у ЕС помощи в наращивании затрат на оборону до 3% ВВП

    Минфин Финляндии запросил у ЕС помощи в наращивании бюджета на оборону до 3% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.

    Финляндия подала заявку в ЕС на активацию положения об освобождении от расходов, чтобы иметь возможность увеличить бюджет на оборону до 3% ВВП, сообщило министерство финансов страны.

    «В Финляндии правительство поставило цель увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году», – сказано в материале.

    Согласно новым фискальным правилам ЕС, государство-член может запросить активацию национальной оговорки об освобождении от уплаты налогов. На основании этого положения государство-член может временно отказаться от чистых расходов, утвержденных Советом ЕС, говорится в пояснении Минфина.

    Основанием для отсрочки должны быть исключительные обстоятельства, находящиеся вне контроля государства-члена и существенно влияющие на государственные финансы.

    В марте Еврокомиссия в своем сообщении предложила заинтересованным государствам-членам подавать скоординированные заявки на активацию положения об освобождении от обязательств на 2025-2028 годы.

    В среду правительство Финляндии решило запросить активацию положения об освобождении от уплаты налога, отметив, что ЕК опубликует оценку запросов государств-членов 4 июня, а Совет ЕС, скорее всего, примет решение, рекомендовать ли отсрочку, 8 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.

    Ранее в апреле Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.

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    1 мая 2025, 00:25 • Новости дня
    Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

    Чиновник и его жена получили ранения после удара БПЛА по Приветному в Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате воздушного удара беспилотника Вооруженных сил Украины по селу Приветное в Херсонской области ранения получили местный чиновник и его супруга.

    Как передает ТАСС, атака произошла около 22:00 по московскому времени, когда по селу Приветное Алешкинского муниципального округа был нанесен удар с воздуха. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе типа «Баба-яга», которые были нацелены на жилой сектор.

    В результате взрыва пострадал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. Пострадавшими стали сам глава территориального отдела и его супруга. О характере полученных ранений и их состоянии не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся 41 артиллерийский удар за день; в результате атаки ВСУ на подстанцию «Виноградово» в Херсонской области остались без света 102 населенных пункта и более 56 тыс. человек; также в регионе в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи, был ранен житель Каховки, всего за сутки ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.

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    1 мая 2025, 01:38 • Новости дня
    ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР

    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, пострадавших не зафиксировано

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки по населенным пунктам ДНР было выпущено 21 боеприпас, жертв среди гражданских нет.

    Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки произошли восемь атак ВСУ по жилым районам, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали..

    Обстрелы велись по горловскому и донецкому направлениям. Всего зафиксировано 21 выпущенный боеприпас различного типа. Власти подчеркивают, что среди мирного населения пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за последние сутки устроили семь обстрелов по населенным пунктам ДНР, при этом пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, а также Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.

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    30 апреля 2025, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая интеллектуальная система «Солярис НС» способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования, сообщили в Ростехе.

    Разработку инновационной системы представил холдинг «Росэл», входящий в Ростех, сообщает ТАСС. Комплекс способен не только обнаруживать дроны, но и точно подавлять их каналы управления, предотвращая попытки смены частоты для ухода из зоны воздействия. При этом остальное оборудование, использующее радиоэфир, продолжает работать без помех.

    Модернизированный комплекс «Солярис НС» был создан концерном «Созвездие» и сочетает функции двух предыдущих систем: «Солярис-О» для обнаружения и «Солярис-Н» для подавления БПЛА. Новый вариант включает размещенные на четырехметровой мачте передатчики помех и обнаружители, которые могут устанавливаться на земле, крышах зданий или стационарных вышках.

    Система способна одновременно выявлять и нейтрализовать до трех беспилотников по трем независимым каналам в диапазоне частот от 100 до 6 000 мегагерц. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые поочередно включают режимы прицельной и заградительной работы, не позволяя дронам уйти из зоны блокировки. Особенностью «Солярис-НС» является сочетание технологий обнаружения и точечного формирования помех.

    Генеральный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян заявил: «Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха».

    Испытания опытного образца завершаются, после чего планируется запуск серийного производства. Несколько комплексов «Солярис-НС» могут работать совместно, обеспечивая полную охрану территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых цифровых решений, Ростех также внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а кроме того, Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катастроф.

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    30 апреля 2025, 16:05 • Новости дня
    СМИ узнали о грядущем сокращении числа генералов в армии США

    План реорганизации армии США предусматривает сокращение числа офицеров

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные ведомства обсуждают масштабную реорганизацию, цель которой – сократить бюрократию и повысить эффективность боевых подразделений, пишет Breaking Defense.

    Пентагон рассматривает вариант существенной реструктуризации армии США. Согласно предварительному плану, предполагается сокращение числа должностей офицеров общего профиля, реструктуризация исполнительных органов и армейского командования, пишет Breaking Defense со ссылкой на источники, которые ознакомились с планом.

    «Предварительный план предполагает сохранение должности начальника и замначальника штаба сухопутных войск в качестве единственных функциональных генералов, сокращение числа групп вооружения и обеспечения военных (PEO), слияние Управления армии будущего (AFC) с армейским командованием подготовки и доктрины (TRADOC)», – говорится в статье.

    Вопрос о сроках и факте реализации остается открытым, однако реформу в отрасли воспринимают как признак неизбежных изменений в структуре крупнейшей службы Пентагона.

    Бывший генерал-майор армии США Джон Феррари заявил, что начштаба армии генерал Рэнди Джордж вместе с новой администрацией действительно стараются сократить бюрократию и создать реальные боевые подразделения, поэтому, по его мнению, «в целом это хороший первый шаг, который требует большего».

    Представитель армии США подтвердил, что руководство обсуждает реорганизацию, но решений пока не принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

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    30 апреля 2025, 09:29 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о риске краха оборонной промышленности Швейцарии

    Швейцарские производители потеряли экспортные ниши из-за жестких ограничений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения правил поставок своей продукции на европейский рынок.

    Оборонная промышленность Швейцарии рискует понести убытки и потерять экспортные позиции из-за жестких ограничений на поставки вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Запрет касается экспорта продукции в зоны конфликта и передачи технологий третьим странам, если в вооружении содержится более 50% швейцарских компонентов. Исключения из этих правил были отменены в 2021 году, что особенно осложнило заключение новых контрактов.

    Глава швейцарской Ассоциации производителей оборонной продукции Маттиас Цоллер заявил: «Учитывая миллиарды европейских инвестиций [в оборону], которые мы ожидаем в ближайшие годы, страны [ЕС], скорее всего, намеренно исключат швейцарскую продукцию из своих цепочек поставок». Он подчеркнул, что истечение действующих контрактов и рост инвестиций в ЕС еще больше ухудшат перспективы швейцарских компаний.

    Председатель правления Systems Assembling Петер Хубер отметил, что клиенты соглашались на заказы только при гарантии, что продукция не производится в Швейцарии. Его компания уже перенесла производство в Португалию. С 2022 года экспорт вооружений из страны снизился на 30%, составив 665 млн швейцарских франков (около 66 млрд рублей). Генеральный директор GDELS-Mowag Джузеппе Киллари заявил, что продукция предприятия внесена в черный список многими европейскими клиентами.

    Bloomberg отмечает, что Швейцарская народная партия настаивает на усилении нейтралитета, что может привести к еще большему ужесточению экспортной политики и сокращению контрактов на поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели новые пошлины на товары из Швейцарии, что стало неожиданным ударом для экономики конфедерации.

    Ранее Швейцария заявила о начале расследования в отношении 14 граждан, подозреваемых в участии в рядах ВСУ. Кроме того, она выразила желание принять участие в контроле за прекращением огня на Украине.

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    1 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Стало известно о планах США вооружить армию дальнобойными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок, предусматривающую модернизацию армии и внедрение ракет большой дальности.

    Реформа закупочной системы и преобразование армии США предусмотрены новым поручением министра обороны Пита Хегсета, передает РИА «Новости». Согласно заявлению на сайте Пентагона, главной задачей станет оснащение войск дальнобойными ракетами к 2027 году.

    В заявлении Хегсета отмечается, что министру армии Дэниелу Дрисколлу поручено поставить на вооружение ракеты, способные поражать движущиеся наземные и морские цели, к 2027 году. «Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году», – говорится в заявлении.

    Среди других задач выделяются: поставка беспилотных систем и средств поражения в каждую дивизию к 2026 году, внедрение управления на основе искусственного интеллекта к 2027 году и развитие промышленной базы до уровня, позволяющего производить достаточные запасы боеприпасов к 2028 году. Также Минобороны США поручило прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить неэффективные программы, а также отказаться от невыгодных контрактов. В числе приоритетов названа стратегическая перегруппировка сил для усиления сдерживания и быстрой мобилизации на случай необходимости в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США отказались от дальнейшей разработки гиперзвуковой ракеты HALO, Евросоюз попросил США развернуть на своей территории дальнобойное гиперзвуковое оружие, а разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало, по оценкам экспертов, началом третьей мировой войны.

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    30 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о совместном производстве снарядов в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая Rheinmetall и американская Lockheed Martin договорились создать в Германии центр для выпуска ракет и снарядов, объединив технологии и клиентские сети обеих компаний.

    О подписании соглашения между Rheinmetall и Lockheed Martin сообщается в пресс-релизе немецкой компании, передает ТАСС. Документ расширяет предыдущее партнерство компаний и предусматривает создание инновационного производственного центра в Германии под управлением Rheinmetall.

    Основной задачей центра станет производство и поставка различных типов ракет и снарядов для укрепления безопасности и самодостаточности европейских стран. Центр будет действовать не только в Германии, но и в других государствах Европы. Ожидается, что для начала работы потребуется одобрение от правительств Германии и США.

    Вице-президент Lockheed Martin Рэй Пизелли заявил: «Это партнерство отражает нашу твердую приверженность поддержанию трансатлантической безопасности и поставкам проверенных передовых [технологических] возможностей европейским союзникам. Это шаг в сторону того, чтобы помочь европейским клиентам выполнять их обязательства в рамках НАТО».

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что компания будет не только заниматься продажами и поставками готовой продукции, но и внесет существенный вклад в производство. По словам Пизелли, сотрудничество приведет к созданию новых рабочих мест. В пресс-релизе также подтверждается участие обеих компаний в проекте усовершенствованной реактивной системы залпового огня GMARS, являющейся развитием HIMARS. Детали о расширении производства и конкретных типах вооружения не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall заявил, что поставки ракет Taurus Киеву не имеют смысла для изменения ситуации на фронте, также глава Rheinmetall отметил, что даже после возможного урегулирования конфликта Украина будет продолжать получать вооружение, а ранее Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм.

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