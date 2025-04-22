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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня

    СМИ узнали о свертывании США программы разработок гиперзвуковых ракет

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении  конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    21 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Британская армия впервые испытала радиоволновое оружие против роя дронов

    Британские военные впервые применили радиоволновое оружие против роя дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Великобритании провели успешные испытания системы направленного радиочастотного оружия, уничтожив два роя дронов и обездвижив более 100 БПЛА на полигоне, пишет Defence News.

    Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для нейтрализации роя дронов,  испытания прошли на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе в апреле, сообщает Defence News со ссылкой на Министерство обороны страны.

    «Система разработана консорциумом под руководством Thales UK и использует высокочастотные радиоволны для воздействия на внутренние компоненты дронов, вызывая сбои и повреждения критических электронных систем», – объяснили в материале принцип работы радиоволнового оружия.

    По данным британского минобороны, 106-й полк Королевской артиллерии уничтожил два роя дронов в одном бою, а всего в ходе испытаний удалось обездвижить более 100 беспилотников.

    Система может нейтрализовать несколько целей практически мгновенно и эффективна против дронов, которые нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, радиочастотное оружие поражает воздушные цели на расстоянии до 1 км и может защитить важные объекты, в том числе военные базы и аэропорты, от угроз беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    При этом в декабре 2024 года британские военные отчитывались о том, что впервые применили лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

    Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент BDI Петер Ляйбингер отметил, что Европа сохраняет важные рычаги в переговорах с США по причине неизменной зависимости Вашингтона от европейских технологий и оборудования.

    Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

    По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

    «Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

    Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют  европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

    При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

    В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

    «Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

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    21 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Стало известно о скором открытии сервисного центра для вертолетов марки «Ми» в Перу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Перу завершается строительство центра для обслуживания вертолетов российского производства, который позволит поддерживать летную годность техники во многих странах региона, заявил гендиректор госкомпании Александр Михеев в преддверии Международной выставки оборонных технологий SITDEF Peru 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Лиме.

    По его словам, сервисный центр по обслуживанию и ремонту российских вертолетов марки «Ми», построенный в Перу по контракту компании «Рособоронэкспорт», начнет работу в ближайшее время, передает ТАСС. Михеев заявил, что одной из главных тем для обсуждения станет сертификация и ввод в эксплуатацию этого центра. По его словам, объект будет обслуживать вертолеты российского производства, используемые в странах Латинской Америки.

    В компании напомнили, что Перу и другие государства региона активно используют военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. На Международной выставке оборонных технологий SITDEF Peru 2025 в Лиме «Рособоронэкспорт» представляет вертолет Ми-171Ш как универсальную платформу для транспортных, десантных, поисково-спасательных и правоохранительных операций. В российской экспозиции также участвует Национальная авиационно-сервисная компания – государственный посредник по комплексному сервису авиационной техники.

    Кроме того, делегации ВВС познакомятся с истребителями МиГ-35 и Су-35, а также военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, в том числе в варианте «летающий госпиталь». В числе российских новинок – беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э» и барражирующие боеприпасы семейства «Куб», которые, по данным компании, зарекомендовали себя в реальных боевых условиях и вызывают высокий интерес зарубежных военных специалистов.

    На выставке будут показаны также танк Т-90МС «Прорыв», самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс», реактивная система залпового огня 9К515 «Торнадо-С», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат», а также широкий ассортимент стрелкового оружия и средств ближнего боя. Для представителей войск ПВО пройдет презентация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» и других систем.

    Особое внимание на выставке уделят полевым мобильным госпиталям российского производства, которые прошли испытания как в условиях боевых действий, так и в ходе спасательных операций МЧС России и миротворческих миссий. В «Рособоронэкспорте» отметили, что данная продукция получила высокую оценку медицинского персонала и пациентов.

    Кроме того, компания представит на SITDEF Peru 2025 инженерную и санитарную технику, средства разминирования, вспомогательное имущество, а также спецтехнику для предупреждения и ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. На выставке будут показаны многоцелевые грузовые автомобили повышенной проходимости, актуальные для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области, ранее вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах этого региона, а ударные вертолеты также поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 04:09 • Новости дня
    Большинство американцев высказались против третьего срока Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан США высказались против участия Дональда Трампа в президентских выборах на третий срок, показал свежий социологический опрос.

    Согласно данным агентства Рейтер и компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости», три четверти американцев не поддерживают идею баллотирования Дональда Трампа на третий срок. Более половины респондентов заявили, что США теряют авторитет на международной арене.

    В исследовании приняли участие 4306 совершеннолетних граждан, погрешность опроса составила два процентных пункта. Его проводили шесть дней.

    Ранее предприниматель Илон Маск обвинил агентство Рейтер в получении миллионов долларов от правительства США за распространение вводящей в заблуждение информации. Дональд Трамп публично потребовал от агентства возврата этих средств, в том числе выделенных министерством обороны.

    Трамп ранее не исключал возможности участия в выборах на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения. Указывается, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд, однако прямого упоминания о запрете непоследовательных сроков в конституции нет.

    В качестве прецедента упоминается Гровер Кливленд, который был президентом два непоследовательных срока до введения соответствующей поправки в 1951 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканцы в Конгрессе США назвали заявления Дональда Трампа о возможном третьем сроке шуткой, а не серьезным намерением. Сам Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже дважды был главой США. Однако ранее в интервью NBC Трамп подчеркнул, что не шутит по поводу возможного участия в выборах на третий срок, несмотря на запрет, установленный конституцией.

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    21 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Индию для укрепления отношений и торговых переговоров с Моди

    Вице-президент США Вэнс начал визит в Индию для обсуждения торгового соглашения

    Tекст: Ирма Каплан

    Четырехдневная поездка по Индии вице-президента США Джей Ди Вэнса, включающая встречу с премьер-министром страны Моди и переговоры по двусторонней торговле, стартовала в Нью-Дели.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Нью-Дели с супругой и официальной делегацией, чтобы обсудить укрепление торговых и стратегических связей между странами, передает Associated Press.

    Программу визита открыла встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой стороны рассмотрят прогресс по двусторонним вопросам, обозначенным в феврале во время переговоров Моди с Трампом в Вашингтоне.

    Индия стремится заключить торговое соглашение с США и избежать новых тарифов, поскольку, по оценке Дели, ужесточение пошлин особенно угрожает секторам сельского хозяйства, пищевой промышленности и медоборудования.

    В ходе поездки Вэнса ожидаются визиты в индуистский храм Акшардхам, Тадж-Махал и форт Амер, что придает поездке не только политический, но и культурный оттенок.

    Как отметил экс-министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, визит Вэнса приобретает особое значение на фоне мировой торговой турбулентности, а Моди рассчитывает на развитие сотрудничества в сферах технологий, энергетики и обороны.

    Вэнс прибыл в Индию из Италии, где накануне встретился с папой римским Франциском, от которого в феврале, перед госпитализацией, получил разнос за проводимую им и президентом США Трампом миграционную политику с депортациями.

    В письме папы римского епископам США Франциск писал, что депортации лишат мигрантов присущего им достоинства. Вэнс признал критику Франциска, но заявил, что продолжит отстаивать свои взгляды, пишет Daily Mail.

    В пасхальный день Вэнс и папа римский встретились, Франциск вручил гостю три больших шоколадных пасхальных яйца для трех детей Вэнса. Американский вице-президент заверил, что его семья молится о здоровье понтифика и провел с ним «обмен мнениями», как отметили в Ватикане, в том числе по поводу мигрантов, беженцев и текущих конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме группа иностранных туристов попыталась попасть в Колизей, который был досрочно закрыт для посещения из-за визита семьи американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Вэнс прибыл в Рим 18 апреля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

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