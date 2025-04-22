СМИ узнали о свертывании США программы разработок гиперзвуковых ракет

ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

Tекст: Ирма Каплан

О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.