Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию

Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии

Tекст: Денис Тельманов

Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.

В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.

В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.

Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.