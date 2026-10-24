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Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию
Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание мощнейших вооруженных сил является первоочередной задачей руководства страны.
Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.
В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.
В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.
Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.